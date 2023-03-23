Сборные России и Ирана сыграли вничью в товарищеском матче

Команды встретились на стадионе «Азади». Счёт был открыт российской сборной на 28-ой минуте матча – Антон Миранчук успешно реализовал пенальти, отправив мяч в угол ворот противника. Однако в начале второго тайма сборная Ирана смогла сравнять счёт. На 47-ой минуте матча игрок сборной России Литвинов наступил на ногу одного из оппонентов – теперь право на пенальти отошло к иранской команде. Выпавший шанс не упустил Тареми – нападающий хозяев матча уверенно пробил по центру и лишил сборную России преимущества.