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1 час назад

Сборные России и Ирана сыграли вничью в товарищеском матче

Елена Прошина

Сборные России и Ирана завершили товарищеский матч в Тегеране со счётом 1:1.

Сборные России и Ирана сыграли вничью в товарищеском матче
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Команды встретились на стадионе «Азади». Счёт был открыт российской сборной на 28-ой минуте матча – Антон Миранчук успешно реализовал пенальти, отправив мяч в угол ворот противника. Однако в начале второго тайма сборная Ирана смогла сравнять счёт. На 47-ой минуте матча игрок сборной России Литвинов наступил на ногу одного из оппонентов – теперь право на пенальти отошло к иранской команде. Выпавший шанс не упустил Тареми – нападающий хозяев матча уверенно пробил по центру и лишил сборную России преимущества.

Ранее благотворительный товарищеский матч «Фенербахче» – «Зенит» также закончился ничьёй.

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