Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+24° в 
USD 76.31EUR 83.15
Войти в почту
56 минут назад

«Зенит» прокомментировал инцидент с фанатами в Турции

Елена Прошина

Пресс-служба российского футбольного клуба «Зенит» прокомментировала инцидент с выводом фанатов команды со стадиона «Фенербахче». Об этом сообщает «Чемпионат».

Как рассказали в пресс-службе, самых активных болельщиков из России организаторы игры специально вели на отдельную трибуну. Но, по словам представителей «Зенита», их провели через домашнюю трибуну фанатов из Турции, что и спровоцировало инцидент.

Болельщиков «Зенита» вывели со стадиона во время матча с «Фенербахче»

Уточняется, что болельщиков разместили на гостевой фанатской трибуне. Дальнейший ход игры прошёл без происшествий.

Напомним, что инцидент произошёл во время благотворительного товарищеского матча «Зенит» – «Фенербахче», который состоялся в Стамбуле. Турецкая полиция вывела российских болельщиков после того, как между ними и фанатами «Фенербахче» завязался конфликт.

Футбол,Видео,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий