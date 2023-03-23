«Зенит» прокомментировал инцидент с фанатами в Турции

Пресс-служба российского футбольного клуба «Зенит» прокомментировала инцидент с выводом фанатов команды со стадиона «Фенербахче». Об этом сообщает «Чемпионат».
Как рассказали в пресс-службе, самых активных болельщиков из России организаторы игры специально вели на отдельную трибуну. Но, по словам представителей «Зенита», их провели через домашнюю трибуну фанатов из Турции, что и спровоцировало инцидент.
Уточняется, что болельщиков разместили на гостевой фанатской трибуне. Дальнейший ход игры прошёл без происшествий.
Напомним, что инцидент произошёл во время благотворительного товарищеского матча «Зенит» – «Фенербахче», который состоялся в Стамбуле. Турецкая полиция вывела российских болельщиков после того, как между ними и фанатами «Фенербахче» завязался конфликт.