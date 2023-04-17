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1 час назад

Появились кадры жуткой аварии итальянского футболиста Иммобиле

Александр Котлеткин

Один из лидеров сборной Италии и капитан футбольного клуба «Лацио» Чиро Иммобиле в результате ДТП с трамваем получил деформацию позвоночника и сложный перелом ребра. Об этом сообщает Sport24.ru. Сейчас форвард находится в отделении неотложной медицины университетской больницы IRCCS имени Агостино Джемелли в Риме.

1/9 Место столкновения автомобиля капитана "Лацио" Чиро Иммобиле и трамвая на мосту Джакомо Маттеотти
Фото: EPA/TACC
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2/9 Футболист обратился в полицию, утверждая, что трамвай проехал на красный свет
Фото: EPA/TACC
3/9 Повреждения внедорожника капитана "Лацио" Чиро Иммобиле
Фото: EPA/TACC
4/9 Трамвай на месте ДТП с участием капитана "Лацио" Чиро Иммобиле
Фото: EPA/TACC
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5/9 Повреждения внедорожника капитана "Лацио" Чиро Иммобиле
Фото: EPA/TACC
6/9 Повреждения внедорожника капитана "Лацио" Чиро Иммобиле
Фото: EPA/TACC
7/9 Трамвай на месте ДТП с участием капитана "Лацио" Чиро Иммобиле
Фото: EPA/TACC
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8/9 Повреждения внедорожника капитана "Лацио" Чиро Иммобиле
Фото: EPA/TACC
9/9 Место столкновения автомобиля капитана "Лацио" Чиро Иммобиле и трамвая на мосту Джакомо Маттеотти
Фото: EPA/TACC

Накануне Land Rover футболиста протаранил трамвай на перекрестке в столичном районе Прати. Как сообщают очевидцы аварии, удар был настолько сильным, что от передней части внедорожника практически ничего не осталось. В результате происшествия травмы также получили восемь пассажиров трамвая.

Кадры с места аварии лучшего бомбардира «Лацио» – в галерее «Рамблера».

Футбол,Фото,
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