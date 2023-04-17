Появились кадры жуткой аварии итальянского футболиста Иммобиле

Один из лидеров сборной Италии и капитан футбольного клуба «Лацио» Чиро Иммобиле в результате ДТП с трамваем получил деформацию позвоночника и сложный перелом ребра. Об этом сообщает Sport24.ru. Сейчас форвард находится в отделении неотложной медицины университетской больницы IRCCS имени Агостино Джемелли в Риме.