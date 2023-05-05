Ожоги, переломы и пулевые ранения: в Италии отпраздновали чемпионство «Наполи»

Более двух сотен людей получили травмы во время празднования чемпионства в Серии А «Наполи». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

В различные больницы города обратились 203 человека. Все они пожаловались на травмы различной степени тяжести, которые получили в ночь, когда «Наполи» стал чемпионом Италии. Упоминаются такие травмы как ножевые ранения, ожоги от файеров, переломы конечностей и носовых перегородок, вывихи плеч, повреждения глаз от файеров и взрывов петард, ушибы в результате падений, черепно-мозговые травмы, панические атаки и астматический статус. Сразу четверо оказались в больнице с пулевыми ранениями, еще один человек попал в больницу из-за передозировки кокаина.

В итальянском Неаполе сегодня ночью никто не мог уснуть. Жители города праздновали победу футбольного клуба «Наполи» в чемпионате страны, сообщает «МИР 24».

Неаполь окутал дым от многочисленных фейерверков. В центральной части города перекрыли автомобильное движение. Тысячи людей заполонили улицы, площади и приморскую набережную – они обнимались, пели и танцевали.

Победы любимого клуба там ждали 33 года. Последний раз «Наполи» становился чемпионом Италии в 1990-м, когда за команду еще играл легендарный Диего Марадона.

Отметим, что чемпионом Италии в составе «Наполи» стал грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия. Это его дебютный сезон в клубе. И он уже забил в нем 13 голов.

Болельщики «Наполи» прорвались на поле стадиона «Дачия Арена» после финального свистка в матче с «Удинезе», ознаменовавшего победу неаполитанской команды в Серии А.

В матче 33-го тура Серии А между «Наполи» и «Удинезе» была зафиксирована ничья со счётом 1:1. Этого результата команде Лучано Спаллетти оказалось достаточно, чтобы выиграть чемпионский титул в третий раз в своей истории.

После финального свистка на поле домашней арены «Удинезе» прорвались толпы болельщиков, смешавшись с игроками, тренерским штабом и техническим персоналом «Наполи». Фанаты фотографировались с футболистами, обнимали их и даже не пытались унять разыгравшиеся эмоции.

Стюарды стадионе и стражи правопорядка оказались бессильны перед толпой празднующих чемпионский титул фанатов.

Ночью в Неаполе произошла перестрелка, сообщает La Repubblica со ссылкой на представителя городского полицейского управления.

Перестрелка произошла в разгар грандиозного празднования жителями города победы «Наполи» в Серии А, в котором приняли участие десятки тысяч болельщиков. Один из раненых – 26-летний мужчина — был срочно доставлен в неаполитанскую больницу «Кардарелли», где вскоре скончался.

Его родственники, также прибывшие в клинику, узнав о смерти мужчины, совершили нападение на отделение клиники, нанеся ему серьёзный ущерб. В дело пришлось вмешаться правоохранителям. Полиция ведёт расследование обстоятельств перестрелки.

Не все смогли мирно отпраздновать долгожданное чемпионство.

Накануне, 4 мая, «Наполи» впервые за 33 года стал чемпионом Италии. Во время празднования этой победы на стадионе «Дачия Арена» в Удине травмы получили восемь фанатов неаполитанцев.

По окончании матча на поле выбежали фанаты гостей, в результате чего произошла давка, в которой получили повреждения сразу несколько болельщиков.