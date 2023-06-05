Футбольный бог ушел на пенсию: лучшие фото Златана Ибрагимовича

Один из самых известных футболистов современности Златан Ибрагимович завершил карьеру. Швед простился с болельщиками после матча заключительного тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Вероной» (3:1). Об этом сообщает ТАСС.

Профессиональную карьеру Ибрагимович начал в 1999 году в клубе Мальмё. Его старт был настолько успешным, что молодого футболиста быстро заметили именитые клубы. В 2001 году он перешел в амстердамский «Аякс» за 7,8 млн евро. Всего же за свою долгую карьеру Златан успел поиграть за такие команды, как «Ювентус» (2004-2006), «Интернационале» (2006-2009), «Барселона» (2009-2011), «Милан» (2010-2012), «Пари Сен-Жермен» (2012-2016), «Манчестер Юнайтед» (2016-2018), «Лос-Анджелес Гэлакси» (2018-2019), «Милан» (2020-2023). За сборную команду Швеции Ибрагимович сыграл 122 матча и забил 62 мяча.

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В списке трофеев 41-летнего футболиста множество чемпионских званий, Суперкубок УЕФА (2009), приз Лиги Европы УЕФА (2016/17).

О характере Златана Ибрагимовича в футбольной среде ходят настоящие легенды. Самодовольный и гордый швед не раз попадал в скандалы из-за своих высказываний в адрес своих коллег, соперников и журналистов. Так, перед дерби с «Манчестер Сити» форвард «МЮ» отправил посылку новому вратарю «горожан» Клаудио Браво – футболку под своим брендом. «Тебе понадобится это» - сказал швед оппоненту и наследующий день забил ему гол. Вспоминает Чемпионат.com.

На пресс-конференции накануне стыковых матчей с Португалией к ЧМ-2014 между шведом и одним из журналистов состоялся такой диалог:

Златан: «Только бог знает, что может произойти в этих матчах».

Журналист: «Но у него это трудновато спросить…»

Златан: «Ты сейчас говоришь с ним!»

Ибрагимович не стеснялся именовать себя самыми возвышенными эпитетами и, несмотря на безграничное самодовольство, нападающий раз за разом становился кумиром фанатов.

«Время сказать футболу до свидания. Но я не прощаюсь с вами, дорогие болельщики», - сказал Златан во время церемонии прощания.

Кто знает, может мы еще увидим шведа на футбольном поле, но уже в совершенно другой роли.