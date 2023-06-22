Защитник Марио Фернандес вернется в ЦСКА

На вопрос журналистов о том, вернётся ли Фернандес в состав ЦСКА, Гинер дал положительный ответ. Сроков или других подробностей возвращения Фернандеса тренер не сообщил.

Напомним, что 32-летний Фернандес играл за ЦСКА с 2021 по 2022 год. После этого он вернулся в Бразилию. По признанию самого спортсмена, это решение было связано с желанием провести время с семьёй, а не с мировыми событиями. До апреля 2023 года Фернандес играл за бразильский клуб «Интернасьонал», но в итоге разорвал контракт.