$94.14+0.74102.57+1.09

Лучший бомбардир России: Артему Дзюбе - 35 лет

Slide 1 of 20
1/16
Артем Дзюба в 2007 году 
© ТАСС
2/16
Артем Дзюба в матче чемпионата России по футболу: «Москва» (Москва) – «Спартак» (Москва), 2008 год 
© ТАСС
3/16
Артем Дзюба в 2009 году 
© ТАСС
4/16
Спартаковец Артем Дзюба и армеец Василий Березуцкий в полуфинальном матче Кубка России по футболу: "Спартак" (Москва) - ЦСКА (Москва), 2011 год 
© ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

5/16
Артем Дзюба в 2012 году 
© ТАСС
6/16
Артем Дзюба во время награждения "ФК Спартак" серебряными медалями чемпиона России, 2012 год 
© ТАСС
7/16
Артем Дзюба в 2013 году 
© ТАСС
8/16
Футболист Артем Дзюба, ставший лауреатом премии "Джентльмен года" по версии газеты "Советский спорт", на церемонии награждения, 2015 год 
© ТАСС
9/16
Артем Дзюба, нападающий ФК «Зенит», 2015 год 
© ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

10/16
Футболист "Зенита" Артем Дзюба во время посещения учебно-тренировочный центр по биатлону "Кавголово", 2016 год 
© ТАСС
11/16
Игроки "Зенита" Михаил Кержаков, Артур Юсупов и Артем Дзюба радуются победе в финальном матче Кубка России по футболу между командами ЦСКА (Москва) и "Зенит" (Санкт-Петербург), 2016 год 
© ТАСС
12/16
Игрок сборной России Артем Дзюба, забивший гол в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу - 2018 между сборными командами Испании и России 
© ТАСС
13/16
Президент РФ Владимир Путин и игрок сборной России по футболу Артем Дзюба на церемонии вручения государственных наград и почетных грамот игрокам и тренерам сборной России по футболу – участникам чемпионата мира по футболу – 2018 
© ТАСС
14/16
Артём Дзюба с трофеем на церемонии награждения команды "Зенит" золотыми медалями и кубком чемпиона России, 2019 год 
© ТАСС

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

15/16
Игрок ФК "Зенит" Артем Дзюба с женой Кристиной и сыновьями фотографируется с кубком после церемонии награждения игроков ФК "Зенит" - чемпионов России по футболу, 2021 год 
© РИА Новости
16/16
Игрок ФК "Локомотив" Артем Дзюба и игрок ФК "Динамо" Николас Маричал Перез в матче 29-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК "Динамо" (Москва) и ФК "Локомотив" (Москва), 2023 год 
© РИА Новости

    Сегодня, 22 августа, празднует свое 35-летие российский футболист, лучший бомбардир в истории чемпионатов России Артем Дзюба.

    Дзюба родился в простой семье. Его отец Сергей служил в милиции и играл в футбол в областных турнирах. Мать Светлана работала продавщицей в продуктовом магазине в Москве. Детство Артема прошло в коммуналке в Потаповском переулке. Первоначально родители хотели отдать сына в хоккей, но экипировка оказалась слишком дорогой для семейного бюджета, поэтому решили остановиться на более доступном футболе.

    В 8 лет Дзюба попал в футбольную академию московского «Спартака», куда его пригласил после просмотра Александр Ярцев, сын Георгия Ярцева. В 2005 году перешёл во взрослый дубль и вскоре, благодаря своему усердию, стал тренироваться с основным составом.

    Свой первый мяч за «Спартак» в чемпионатах России Артем забил 15 апреля 2007 года в выездной игре против томской «Томи». Итогом встречи стала ничья 1:1. В общей сложности провел за московский клуб 166 игр, в которых забил 38 мячей.

    В 2015 году началась новая веха в карьере Дзюбы. В составе петербургского «Зенита» он стал четырехкратным чемпионом России (2019-2022) и четырехкратным обладателем Суперкубка России (2015, 2016, 2020, 2021), дважды выиграл Кубок страны (2016, 2020). Провел за клуб 249 игр, в которых забил 108 мячей.

    В составе национальной команды Артем Дзюба стал одним из главных героев Чемпионата мира по футболу в России-2018, где забил 3 мяча (в ворота сборных Саудовской Аравии, Египта и Испании).

    По показателю результативности за всю историю сборной России он делит первую строчку с нападающим Александром Кержаковым.

    В 2023 году Артем Дзюба стал игроком московского «Локомотива». В сезоне-22/23 в общей сложности нападающий забил 8 мячей за 13 игр и сделал 5 результативных передач.

    Как менялся Артем Дзюба – в галерее «Рамблера».

    Рамблер: главные новости