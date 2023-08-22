Сегодня, 22 августа, празднует свое 35-летие российский футболист, лучший бомбардир в истории чемпионатов России Артем Дзюба.

Дзюба родился в простой семье. Его отец Сергей служил в милиции и играл в футбол в областных турнирах. Мать Светлана работала продавщицей в продуктовом магазине в Москве. Детство Артема прошло в коммуналке в Потаповском переулке. Первоначально родители хотели отдать сына в хоккей, но экипировка оказалась слишком дорогой для семейного бюджета, поэтому решили остановиться на более доступном футболе.

В 8 лет Дзюба попал в футбольную академию московского «Спартака», куда его пригласил после просмотра Александр Ярцев, сын Георгия Ярцева. В 2005 году перешёл во взрослый дубль и вскоре, благодаря своему усердию, стал тренироваться с основным составом.

Свой первый мяч за «Спартак» в чемпионатах России Артем забил 15 апреля 2007 года в выездной игре против томской «Томи». Итогом встречи стала ничья 1:1. В общей сложности провел за московский клуб 166 игр, в которых забил 38 мячей.

В 2015 году началась новая веха в карьере Дзюбы. В составе петербургского «Зенита» он стал четырехкратным чемпионом России (2019-2022) и четырехкратным обладателем Суперкубка России (2015, 2016, 2020, 2021), дважды выиграл Кубок страны (2016, 2020). Провел за клуб 249 игр, в которых забил 108 мячей.

В составе национальной команды Артем Дзюба стал одним из главных героев Чемпионата мира по футболу в России-2018, где забил 3 мяча (в ворота сборных Саудовской Аравии, Египта и Испании).

По показателю результативности за всю историю сборной России он делит первую строчку с нападающим Александром Кержаковым.

В 2023 году Артем Дзюба стал игроком московского «Локомотива». В сезоне-22/23 в общей сложности нападающий забил 8 мячей за 13 игр и сделал 5 результативных передач.