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Самая красивая футболистка в мире

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    23-летняя хорватская футболистка Ана Маркович ворвалась в мир большого спорта в 2017 году. В отличие от многих раскрученных псевдо-спортсменок девушка действительно умеет играть в футбол. В активе Маркович уже есть две золотые медали женского чемпионата Швейцарии, место в составе национальной сборной и трехмиллионная армия поклонников в соцсетях. Такой ошеломляющей популярности в сети Ана добилась благодаря своей модельной внешности, ведь глядя на девушку, действительно сложно отличить ее от самых настоящих светских львиц и властительниц подиумов. Как итог, СМИ называют Маркович главной красоткой мирового футбола.

    Горячая смесь женского обаяния и футбольного таланта – в галерее «Рамблера».

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