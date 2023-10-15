Самая красивая футболистка в мире

23-летняя хорватская футболистка Ана Маркович ворвалась в мир большого спорта в 2017 году. В отличие от многих раскрученных псевдо-спортсменок девушка действительно умеет играть в футбол. В активе Маркович уже есть две золотые медали женского чемпионата Швейцарии, место в составе национальной сборной и трехмиллионная армия поклонников в соцсетях. Такой ошеломляющей популярности в сети Ана добилась благодаря своей модельной внешности, ведь глядя на девушку, действительно сложно отличить ее от самых настоящих светских львиц и властительниц подиумов. Как итог, СМИ называют Маркович главной красоткой мирового футбола.