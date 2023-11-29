Мбаппе назвал разочарованием игру "ПСЖ" в ничейном матче ЛЧ с "Ньюкаслом"

"Это разочарование. В ЛЧ нельзя иметь столько возможностей и не забить. Дело не в структуре, организации. Это мы, игроки, мы должны работать. У меня были возможности забить, и я должен забить, это ясно. Все, у кого есть глаза, видели, что мы доминируем. Быть первыми — наша цель. Мы будем готовиться к победе в Дортмунде", — сказал Мбаппе.