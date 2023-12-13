Экс-игрок "Краснодара" Шишкин не верит в уход Сперцяна из команды

"Я думаю, что вряд ли он покинет команду, У него есть перспектива стать чемпионом с "Краснодаром".Александр Вильф/РИА Новостиаверняка у него плотный контакт с Галицким. Я думаю, что сам Сергей Николаевич попросит его хотя бы до лета остаться", - сказал Шишкин.