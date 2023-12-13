Экс-игрок "Краснодара" Шишкин не верит в уход Сперцяна из команды
Бывший футболист "Краснодара" Роман Шишкин не верит в то, что игрок команды Эдуард Сперцян покинет команду, передает "Советский спорт".
"Я думаю, что вряд ли он покинет команду, У него есть перспектива стать чемпионом с "Краснодаром".Александр Вильф/РИА Новостиаверняка у него плотный контакт с Галицким. Я думаю, что сам Сергей Николаевич попросит его хотя бы до лета остаться", - сказал Шишкин.
Сперцян родился в Ставрополе и в 2010 году переехал в Краснодар, где поступил в местную футбольную академию. В 2018 году он дебютировал за основную команду "Краснодара". Футболист выступает за сборную Армении. Контакт футболиста и российского клуба рассчитан до лета 2026 года. Летом 2023 года футболистом интересовался амстердамский "Аякс". Технический директор нидерландской команды объяснил срыв трансфера тем, что Сперцян играет в России.