В России отреагировали на слухи о назначении Слуцкого в китайский клуб
Телекомментатор Дмитрий Губерниев высказался о возможном подписании экс-наставником "Рубина" и шоуменом Леонидом Слуцким контракта с китайским "Шанхай Шэньхуа".
- Шлейф от шоу мешает Слуцкому устроиться здесь? Может быть, просто Китай ему больше денег заплатил, или ему там интересно. Он едет в великую страну, где прекрасный спорт. Может быть, не столь сильный футбол, но тем не менее. Если он верит в Китай, я желаю ему всяческих удач. Шлейф, безусловно, определённый есть, поэтому сейчас надо на мгновение скрыться, а потом триумфально вернуться, - передаёт слова Губерниева Metaratings.ru.
Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий может возглавить один из китайских клубов. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что помимо Слуцкого к работе в Китае может приступить бывший ассистент тренера в английском «Халл Сити» и нидерландском «Витессе» Олег Яровинский.
Последним местом работы 52-летнего Слуцкого стал казанский «Рубин», откуда он ушел 15 ноября 2022 года. С тех пор он не занимается тренерской деятельностью, однако очень активно принимает участие в различных юмористических шоу и комментирует матчи.
Также специалист работал в «Москве», самарских «Крыльях Советов» и ЦСКА. Вместе с армейцами он трижды стал чемпионом страны, по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России.
С 2015 по 2016 год он совмещал работу в ЦСКА и сборной России. Под его руководством национальная команда попала на чемпионат Европы — 2016, однако не смогла выйти из группы, в которой проиграла Словакии и Уэльсу и сыграла вничью с Англией.
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на слухи о том, что российский тренер Леонид Слуцкий может возглавить китайский клуб «Шанхай Шэньхуа».
«Мне всё равно, где и что делает Слуцкий. У него уже был опыт за границей, причём везде этот опыт был неудачным. Если здесь он уже подпортил себе репутацию, то в Китае ещё можно проскочить. В Китае всегда ко всему относятся спокойно», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Бывший футболист «Рубина» Сесар Навас отреагировал на слухи о том, что российский тренер Леонид Слуцкий может возглавить китайский клуб «Шанхай Шэньхуа».
«Для меня Слуцкий — великий тренер с очень успешной карьерой. Он был в великих командах. Конечно, я очень рад, что он сможет продолжить свою тренерскую карьеру в команде высокого уровня в Китае. За те годы, что мы проработали вместе в казанском «Рубине», он всегда был очень близким, приятным, трудолюбивым человеком. Я многому научился, работая с ним, поддерживаю прекрасные личные отношения и сейчас. Рад за него и желаю ему самых больших профессиональных и личных успехов», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Российский специалист Валерий Непомнящий высказался о возможном назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа».
«У меня было несколько заходов в Китай: в 1991 году с юношеской сборной страны, в 2002 году я приехал во второй раз — уже другой уровень и амбиции, а после Японии я вернулся уже в третий раз. И «Шанхай Шэньхуа» — один из образцовых клубов для меня в Китае. Инфраструктура была там на высшем уровне, но были проблемы роста у команды, поэтому они устанавливали дружественные связи с «Челси». Но это сотрудничество не получилось, и только одного игрока у нас взяли в «Рейнджерс» из Шотландии. Наверное, сегодня уровень выше, чем перед Олимпиадой в Пекине. В общем это очень интересно, ко многому Слуцкому нужно будет привыкать, не всё будет сразу понятно. Для меня было привычнее, потому что я жил в Средней Азии, Корее, Японии, но всё равно многое меня удивляло и смущало. Профессиональное отношение и известные игроки там есть, поэтому будет интересно.
Китай — не самое простое место для работы после паузы в карьере Слуцкого. Это вызов, новая среда. Много времени прошло, но недостатком Китая я считал нехватку внутреннего профессионализма игроков», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Селюк: Слуцкий в "Рубине" с Хвичей вылетел в Первую лигу. Или китайцы сумасшедшие, или звёзды так совпали
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о возможном приходе Леонида Слуцкого на должность главного тренера "Шанхай Шэньхуа".
- Справится ли Слуцкий в Китае? Пока он с Хвичей Кварацхелией в "Рубине" вылетел во Первую лигу. Я даже не знаю. Мне кажется, Слуцкий уже закончил с футболом, нет? Он больше в шоу-бизнесе. Его шоу закрыли? Смотрел один из первых эпизодов, чушь собачья, она и закончилась. Тут два варианта: или китайцы сумасшедшие, или звёзды так совпали. Возможно, это вброс самого Слуцкого, чтобы его не забывали. В России, как понимаю, все забыли такого тренера. Он ушёл в шоу-бизнес, там тоже начал спотыкаться, мат-перемат, это недолгая история. Меня бы не удивило, если он сам про себя напомнил, - передаёт слова Селюка Metaratings.ru.
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на слухи о том, что российский тренер Леонид Слуцкий может возглавить китайский клуб «Шанхай Шэньхуа».
«Возможное назначение Слуцкого в китайский клуб? Если его туда пригласили, то надеятся, что у него ещё есть запал продолжать работать. Посмотрим, как это будет выглядеть. Китай — специфическая страна. Там работать очень сложно, да и жить свою обычную жизнь тоже. Будем за ним следить. Наверное, его участие в шоу было некой паузой в карьере. Конечно, это шоу было ужасным. Но агенты хорошо поработали — прийти на шоу, а потом вернуться в футбол. Молодцы», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Экс-защитник "Динамо" и "Спартака" прокомментировал слухи о возможном назначении Леонида Слуцкого главным тренером "Шанхай Шэньхуа". Бывший российский защитник, известный по выступлениям за многие клубы Премьер-лиги высказался на тему возвращения экс-наставника сборной России Леонида Слуцкого к тренерской работе.
"Возможно, карьера блогера подошла к концу. Могу только пожелать удачи и побед для нашего футбола. Для ЦСКА он многое сделал, плюс открыл свою детскую школу в Волгограде. Викторович — красавец. То, что он поехал в Китай, сложно сказать, хорошо это или плохо. Возможно, Слуцкого тянет за границей тренировать. Поехал работать — уже хорошо", - цитирует Дьякова источник.