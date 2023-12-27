Украинец Мудрик попал в рейтинг самых разочаровывающих игроков года

Американский спортивный канал ESPN опубликовал рейтинг самых разочаровывающих игроков 2023 года. В этот список попал украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик, а также вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана.

В статье сказано, что Мудрик большую часть своего времени на поле «выглядел унылым», а его игра «не окупает» затрат, которые потратил футбольный клуб «Челси» на переход Мудрика из донецкого «Шахтёра».

Андре Онана, по мнению автора издания, допустил за 2023 год ряд «катастрофических» ошибок, которые заметно испортили игру «Манчестер Юнайтед» в первой половине сезона. Впрочем, ESPN признал некоторые успехи Онана, хотя финальный вердикт издания всё равно неутешительный — «ни один вратарь в 2023 году не был таким ненадёжным, как Онана».

Помимо этого в список вошли Мейсон Маунт, Антони и Маркус Рэшфорды («Манчестер Юнайтед»), Рис Джеймс, Марк Кукурелья и Энцо Фернандес («Челси»), Эрик Дайер («Тоттенхэм»), Йошко Гвардиол и Калвин Филлипс («Манчестер Сити»).