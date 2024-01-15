В ФИФА назвали лучшего тренера 2023 года
Международная федерация футбола (ФИФА) назвала главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу лучшим тренером 2023 года. Об этом сообщает РБК.
Помимо Гвардиолу в финал премии прошли тренер «Интера» Симоне Индзаги, а также Лучано Спалетти, тренирующий сборную Италии. Кроме того, в числе претендентов на почётное звание были Ангелос Постекоглу из шотландского «Селтика» и Хави из «Барселоны».
Отметим, что Хосеп Гвардиола признан спортивным сообществом одним из лучших тренеров в истории футбола. В прошлом году находящийся под его руководством «Манчестер сити» выиграл чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов. До работы с английским клубом он также тренировал «Барселону» и «Баварию», которые также неоднократно побеждали в национальных чемпионатах.
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