В ФИФА назвали лучшего тренера 2023 года

Помимо Гвардиолу в финал премии прошли тренер «Интера» Симоне Индзаги, а также Лучано Спалетти, тренирующий сборную Италии. Кроме того, в числе претендентов на почётное звание были Ангелос Постекоглу из шотландского «Селтика» и Хави из «Барселоны».

Отметим, что Хосеп Гвардиола признан спортивным сообществом одним из лучших тренеров в истории футбола. В прошлом году находящийся под его руководством «Манчестер сити» выиграл чемпионат и Кубок Англии, а также Лигу чемпионов. До работы с английским клубом он также тренировал «Барселону» и «Баварию», которые также неоднократно побеждали в национальных чемпионатах.