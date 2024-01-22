Артем Дзюба рассказал о своей мечте
Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что мечтает когда-нибудь попробовать себя в роли вратаря. Об этом он рассказал в ролике, опубликованном на YouTube канале команды.
По словам Дзюбы, он мечтает сыграть официальный матч, стоя на воротах. В опубликованном ролике также можно увидеть, как нападающий демонстрирует свои навыки вратаря — отбивает два пенальти от Тимура Сулейманова.
«Стоял в 17 лет, мы дублем ездили на турнир. Тогда я стоял на воротах в полуфинале и в матче за третье место. К сожалению, мы проиграли в полуфинале, но я вытащил два выхода один на один, штрафной стащил хороший. <...> Мечтаю выйти на воротах: Кубок, минута 110 я, и выйти под удаление вратаря и пенальти. Я бы очень хотел и на послематчевые пенальти попасть. Было бы весело», — заявил он.
Ранее Дзюба рассказал, когда он планирует закончить спортивную карьеру.