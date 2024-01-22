Артем Дзюба рассказал о своей мечте

«Стоял в 17 лет, мы дублем ездили на турнир. Тогда я стоял на воротах в полуфинале и в матче за третье место. К сожалению, мы проиграли в полуфинале, но я вытащил два выхода один на один, штрафной стащил хороший. <...> Мечтаю выйти на воротах: Кубок, минута 110 я, и выйти под удаление вратаря и пенальти. Я бы очень хотел и на послематчевые пенальти попасть. Было бы весело», — заявил он.