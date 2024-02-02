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Главный по футболу: Валерию Карпину — 55

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Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин перед началом матча 8-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Ростов» и ФК «Уфа», 2018 год
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Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин перед началом матча 8-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Ростов» и ФК «Уфа», 2018 год 
© Сергей Пивоваров/РИА Новости
Игрок сборной РФ по футболу Валерий Карпин, 1994 год
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Игрок сборной РФ по футболу Валерий Карпин, 1994 год 
© Игорь Уткин/ТАСС
Чемпионат СССР по футболу. Игроки московского «Спартака» перед началом матча с командой «Арарат» (Ереван). Стоят (слева направо): Василий Кульков, Станислав Черчесов, Дмитрий Попов, Валерий Шмаров, Дмитрий Радченко, Андрей Иванов. Сидят (слева направо): Борис Поздняков, Валерий Карпин, Сергей Базулев, Игорь Шалимов, Александр Мостовой, 1991 год
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Чемпионат СССР по футболу. Игроки московского «Спартака» перед началом матча с командой «Арарат» (Ереван). Стоят (слева направо): Василий Кульков, Станислав Черчесов, Дмитрий Попов, Валерий Шмаров, Дмитрий Радченко, Андрей Иванов. Сидят (слева направо): Борис Поздняков, Валерий Карпин, Сергей Базулев, Игорь Шалимов, Александр Мостовой, 1991 год 
© Владимир Родионов/РИА Новости
Игрок «Спартака» Валерий Карпин с мячом по время финального матча по футболу на Кубок СНГ, окончившийся победой «Спартака» (Москва) над ЦСКА (Москва) со счетом 2:0, 1992 год
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Игрок «Спартака» Валерий Карпин с мячом по время финального матча по футболу на Кубок СНГ, окончившийся победой «Спартака» (Москва) над ЦСКА (Москва) со счетом 2:0, 1992 год 
© Владимир Родионов/РИА Новости

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Полузащитник сборной команды России по футболу Валерий Карпин на тренировке перед товарищеской встречей между сборными командами России и Эстонии, 2002 год
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Полузащитник сборной команды России по футболу Валерий Карпин на тренировке перед товарищеской встречей между сборными командами России и Эстонии, 2002 год 
© Владимир Федоренко/РИА Новости
Валерий Карпин (справа) и исландец Вальссон во время отборочного матч XV чемпионата мира по футболу между сборными СССР и Исландии (1:0), 1992 год
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Валерий Карпин (справа) и исландец Вальссон во время отборочного матч XV чемпионата мира по футболу между сборными СССР и Исландии (1:0), 1992 год 
© Александр Яковлев/ТАСС
Участники сборной команды России, футболисты клуба «Спартак» Валерий Карпин и Владимир Бесчастных, 1994 год
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Участники сборной команды России, футболисты клуба «Спартак» Валерий Карпин и Владимир Бесчастных, 1994 год 
© Игорь Уткин/ТАСС
Сотрудники правоохранительных органов успокаивают главного тренера ФК «Спартак» Валерия Карпина (третий справа), который кричит на судью после матча 13-го тура чемпионата России среди клубов Премьер-лиги между ФК «Томь» (Томск) и ФК «Спартак» (Москва), 2011 год
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Сотрудники правоохранительных органов успокаивают главного тренера ФК «Спартак» Валерия Карпина (третий справа), который кричит на судью после матча 13-го тура чемпионата России среди клубов Премьер-лиги между ФК «Томь» (Томск) и ФК «Спартак» (Москва), 2011 год 
© Яков Андреев/РИА Новости
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин и главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак перед началом матча 2-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Ростов» и ФК «Зенит», 2023 год
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Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин и главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак перед началом матча 2-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ФК «Ростов» и ФК «Зенит», 2023 год 
© Сергей Пивоваров/РИА Новости

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Игрок «Спартака» Ари, главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, вратарь «Спартака» Андрей Дикань, игрок «Спартака» Деми Де Зеув (слева направо на первом плане), игрок «Спартака» Кирилл Комбаров (на втором плане) во время тренировки на подмосковной тренировочной базе «Тарасовка», 2011 год
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Игрок «Спартака» Ари, главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, вратарь «Спартака» Андрей Дикань, игрок «Спартака» Деми Де Зеув (слева направо на первом плане), игрок «Спартака» Кирилл Комбаров (на втором плане) во время тренировки на подмосковной тренировочной базе «Тарасовка», 2011 год 
© Григорий Сысоев/РИА Новости
Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Валерий Карпин и футболист Дмитрий Аленичев, выступающие за сборную Мира, после окончания товарищеского прощального матча Вадима Евсеева между сборной Мира и сборной России, 2012 год
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Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Валерий Карпин и футболист Дмитрий Аленичев, выступающие за сборную Мира, после окончания товарищеского прощального матча Вадима Евсеева между сборной Мира и сборной России, 2012 год 
© Валерий Мельников/РИА Новости
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин с супругой Дарьей Гордеевой на церемонии награждения премией Российской Премьер-Лиги (РПЛ), 2023 год
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин с супругой Дарьей Гордеевой на церемонии награждения премией Российской Премьер-Лиги (РПЛ), 2023 год 
© Алексей Филиппов/РИА Новости
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин с дочерью после матча, 2023 год
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин с дочерью после матча, 2023 год 
© Эрик Романенко/ТАСС
Главный тренер сборной России Валерий Карпин на тренировке перед товарищеским матчем против сборной Киргизии, 2022 год
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин на тренировке перед товарищеским матчем против сборной Киргизии, 2022 год 
© РИА Новости

2 февраля 1969 года в эстонской Нарве родился Валерий Карпин — бывший футболист московского «Спартака», «Реал Сосьедада», «Валенсии» и «Сельты». За сборную России провел 72 матча и забил 17 мячей. В 1999 году забил победный мяч в ворота сборной Франции в матче отборочного турнира Евро-2000, куда впоследствии россияне не смогли квалифицироваться из-за ничьей со сборной Украины в «Лужниках».

С 2009-го по май 2012 года возглавлял московский «Спартак», а после увольнения Унаи Эмери в конце 2012-го вернулся в клуб, где проработал до весны 2014 года. После этого работал в армавирском «Торпедо», «Мальорке» и «Ростове», где продолжает руководить командой до сих пор. С августа 2021 года — главный тренер сборной России.

Карпин долгое время работал на телевидении. В Испании Валерий вел футбольное шоу «El Rondo» на TVE2, а также комментировал матчи испанской сборной. В 2016 году стал экспертом на «Матч ТВ», а в 2017 году возглавил редакцию футбольных трансляций канала.

У Карпина есть российское, эстонское и испанское гражданства. Он был трижды женат, имеет пять дочерей.

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