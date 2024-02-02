2 февраля 1969 года в эстонской Нарве родился Валерий Карпин — бывший футболист московского «Спартака», «Реал Сосьедада», «Валенсии» и «Сельты». За сборную России провел 72 матча и забил 17 мячей. В 1999 году забил победный мяч в ворота сборной Франции в матче отборочного турнира Евро-2000, куда впоследствии россияне не смогли квалифицироваться из-за ничьей со сборной Украины в «Лужниках».

С 2009-го по май 2012 года возглавлял московский «Спартак», а после увольнения Унаи Эмери в конце 2012-го вернулся в клуб, где проработал до весны 2014 года. После этого работал в армавирском «Торпедо», «Мальорке» и «Ростове», где продолжает руководить командой до сих пор. С августа 2021 года — главный тренер сборной России.

Карпин долгое время работал на телевидении. В Испании Валерий вел футбольное шоу «El Rondo» на TVE2, а также комментировал матчи испанской сборной. В 2016 году стал экспертом на «Матч ТВ», а в 2017 году возглавил редакцию футбольных трансляций канала.