Российский комментатор оскорбил футболиста сборной Узбекистана

Спортивный комментатор Отабек Джураев назвал дураком футболиста сборной Узбекистана Зафармурода Абдирахматова во время матча 1/4 финала Кубка Азии. Об этом сообщает «Чемпионат».

Инцидент произошел во время нереализованного удара пенальти в матче «Узбекистан-Катар». Когда удар Абдирахматова попал ровно в руки вратарю, Джураев вспылил и стал кричать.

«Ты что, дурак, что ли? Извините. Ты что творишь-то? Извините. Без разбега…», — закричал комментатор.

Отметим, что по итогам матча Узбекистан проиграл Катару со счетом 3:2.