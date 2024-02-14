Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал решение амстердамского суда приговорить Квинси Промеса к 6 годам тюремного заключения.

«Промес теперь будет жить в Москве. Мы не знаем, что там произошло на самом деле. 6 лет — это что-то мощное. Зато останется в «Спартаке», — сказал Ещенко «Спорт-Экспрессу».

Футболист добавил, что Промес добрый парень, который всегда может помочь, он открытый человек.

Суд Амстердама признал виновным нападающего «Спартака» Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорил футболиста к шести годам тюрьмы. Об этом сообщает нидерландское издание De Telegraaf.

Напомним, ранее сообщалось, что Промесу грозит девять лет тюрьмы за участие в контрабанде крупной партии кокаина весом в 1370 кг. Такой срок запросила для футболиста прокуратура Нидерландов на заседании суда.

По версии суда, Промес сыграл «решающую роль» в контрабанде двух партий кокаина, которые поступили в порт Антверпена в январе 2020 года. Сам Квинси на заседании суда не присутствовал, прокуратуре Нидерландов не удалось добиться его экстрадиции. Сейчас футболист вместе со «Спартаком» находится в ОАЭ. При этом представители Квинси, в свою очередь, заявили о невиновности обвиняемого.

В московском «Спартаке» отреагировали на тюремный приговор нападающего Квинси Промеса. Сторона игрока намерена подать апелляцию, поэтому действующий приговор — не окончательный. Об этом сообщил глава пресс-служба красно-белых Дмитрий Зеленов.

«Сторона Промеса информирует нас о ходе процесса. Это не окончательное решение, будет апелляция», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, прокуратура Нидерландов запрашивала для Промеса девять лет лишения свободы за участие в контрабанде крупной партии кокаина весом в 1370 кг. Однако суд вынес более лояльный приговор — шесть лет лишения свободы. Ещё полтора года тюрьмы Промес получил по делу о поножовщине с двоюродным братом.

Россия не выдаст приговоренного к тюремному сроку в Голландии футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса, так как между нашими странами отсутствует договор об экстрадиции. Об этом «Звезде» рассказал российский юрист, адвокат Александр Добровинский.

«Между Королевством Нидерланды и Российской Федерацией не существует договора о взаимной выдаче, поэтому мы его не выдадим в любом случае. А если станет россиянином, то и подавно», - отметил юрист.

Он пояснил, что Промес вправе рассчитывать на получение российского паспорта.

«Я думаю, что он вернется в Россию, подаст снова документы на гражданство. Если он пять лет жил здесь, наверное, у него есть шансы. Хотя он уже подавал, и там что-то застопорилось. Я знаю почему. До пяти лет требуется справка о несудимости, и он ее не представил, очевидно, насколько я знаю из СМИ. Его ходатайство о гражданстве было приостановлено. Но если он прожил пять лет, он может обойтись и без этой справки», - добавил эксперт.

Александр Добровинский выразил уверенность, что Промес будет и дальше играть в «Спартаке».

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что ему не ловко от того, что форвард московского «Спартака» Квинси Промес играет в России после двух своих правонарушений. Своим мнением он поделился со Sport24.

«Глядя на Промеcа, я иcпытываю брезгливоcть, хоть и отдаю ему должное как футболиcту. Вcе оcтальное на cебя принимает «Cпартак» и роccийcкий футбол. Но там, видимо, работает рубрика «как c гуcя вода». Мне неловко от того, что Квинcи играет в Роccии поcле двух cвоих правонарушений. Понятно, что cторона футболиcта будет подавать апелляцию, но тем не менее.





Ему не будут делать российское гражданство. Один раз уже не стали этим заниматься. Надеюсь, не будут и сейчас. Нам нахрен не нужны такие граждане Российской Федерации», — заявил Губерниев.

Бывший главный тренер махачкалинского "Анжи" Гаджи Гаджиев в интервью Metaratings заявил, что нападающий московского "Спартака" Квинси Промес вряд ли будет экстрадирован в Нидерланды по делу о контрабанде наркотиков. По его мнению, Россия продолжает СВО против всей Европы.

"Я не думаю, что Россия, находясь в текущей ситуации, вышлет из страны Квинси Промеса. Россия ведет СВО фактически, в том числе против Голландии. Там вся Европа. Голландцы вместе с ними. Не думаю, что наше правительство выдаст Квинси", - заявил Гаджиев.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о деле нападающего «Спартака» Квинси Промеса, которого приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

«У «Спартака» должно быть своё мнение по поводу Промеса. Нужен ли им рецидивист и человек с такой репутацией в команде? Как говорит нидерландский суд, кроме наркотиков и пореза брата, Промес – руководитель наркотического картеля. Это сугубо имиджевая история «Спартака». Если «Спартаку» для имиджа это нормально, то Промес должен оставаться и играть, потому что он на поле пока приносит пользу. Не знаю, конечно, как он будет себя дальше показывать, когда над ним будет висеть перспектива тюремного срока.



Создание преступного наркотического картеля, да ещё и в таких огромных количествах, а также участие в торговле! Мы же говорим не про две-три понюшки или две-три дозы, там 1,5 тонны. Это ничего себе! Фильм художественный можно снимать!» — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился с Rusfootball.info мнением о приговоре Квинси Промесу в Нидерландах по делу контрабанде наркотиков и возможной экстрадиции футболиста. В среду в Нидерландах Промесу вынесли приговор в виде 6 лет лишения свободы.

- Ну, этого следовало ожидать. Все знают эту историю. Россия, думаю, не выдаст его. В Эмиратах в аэропорту, думаю, даже, несмотря на то, что Промес является там резидентом, его могут арестовать. В аэропорту есть нейтральная зона, и пограничники могут его задержать.



Он же в прошлом году не ездил на сборы и индивидуально занимался, а тут что, подумал, что все обойдется? Если его в Эмиратах не задержат, то у нас, конечно, не выдадут. По-моему, у нас нет такого с Нидерландами, чтобы выдавать. Понятно, что все это отрицательно влияет на имидж "Спартака". Нужно думать, кого вы берете в клуб. Безусловно, это сильный игрок, но, если он преступник, он должен нести наказание.

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой в комментарии Rusfootball.info высказался о судебном приговоре игрока "Спартака" Квинси Промеса.

- История с тюремным приговором Квинси Промеса отразится на имидже "Спартака"?

- Трудно ответить на этот вопрос. Решение суда стало известно сегодня, а следствие идет года два уже, наверное. Промес как играл, так и играет. Есть закон и нужно как-то действовать, принимать какие-то решения, а как это будет выглядеть - я не знаю. Многие адвокаты и юристы говорят, что Промесу будет тяжело.

- После этой истории Квинси останется в России до конца карьеры?

- Я в таких ситуациях не был и никому такого не желаю. Адвокаты и юристы должны разбираться. Если человек нарушил закон, пусть и в другой стране, наказание-то точно последует. Только каким оно будет совершенно непонятно пока что. Человеческие законы во всех странах равны. Кошмарная ситуация. Мы не знаем многих нюансов.

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о судебном приговоре Квинси Промеса.

"У нас его, конечно, не выдадут. Это сто процентов. Но если он продолжит играть за "Спартак", думаю, что это плохо для клуба. Но, конечно, болельщикам будет все равно, и они как ходили, так и будут ходить на "Спартак". Не знаю, стоит ли цена вопроса. Все?таки это нехорошо, когда за клуб играет футболист, осужденный судом", - приводит слова Смородской "Матч ТВ".

Суд Амстердама назначил футболисту наказание в виде 6 лет лишения свободы по делу о контрабанде кокаина. Сейчас спортсмен находится на сборах своего клуба в Объединённых Арабских Эмиратах. В беседе с радиостанцией «Говори Москва» бывший член комитета РФС по этике допустил, что Промес получит российское гражданство.

«Не думаю, что сейчас кто-то даст точный прогноз. Это надо быть международным юристом. Я думаю, «Спартак» предпримет какие-то шаги — к примеру, получение гражданства Российской Федерации. Также точно можно сказать, что он не отпустит его в Нидерланды, чтобы он сел в тюрьму. Что-то между получением гражданства и какими-то мерами, которые буду связаны именно с юриспруденцией, — «Спартак» будет на это рассчитывать. Конечно, он не поедет, и не будет сидеть в тюрьме — это факт».

Бывший футболист Александр Шикунов высказался о деле нападающего «Спартака» Квинси Промеса, которого приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.