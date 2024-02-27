Футбольный судья ударил игрока в Екатеринбурге
Футбольный судья Роман Камбаров ударил игрока «Уралхиммаша» Валерия Лебедева в лицо во время матча. Об этом сообщает РИА «Новости».
Конфликт произошел во время матча «Уралхиммаш» — «Памир» в городской лиге Екатеринбурга. В ходе игры Камбаров показал Лебедеву желтую карточку, после чего между арбитром и игроком завязалась словесная перепалка.
В результате судья решил удалить игрока с поля, но Лебедев продолжил оспаривать решения арбитра. В какой-то момент перепалки Камбаров ударил Лебедева в лицо — за такой поступок судью отстранили от работы до конца сезона. В свою очередь Лебедев также был дисквалифицирован до окончания сезона.
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