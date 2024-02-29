«Спартак» назвал причину непригодности поля на домашнем стадионе
В пресс-службе московского футбольного клуба «Спартак» объяснили причину непригодности поля на домашнем стадионе. Об этом сообщает «Говорит Москва».
Согласно сообщению пресс-службы, этой зимой газон на поле прошел реновацию и еще в начале февраля находился в идеальном состоянии. Однако после на столицу обрушились рекордные осадки, которые привели к аварийной остановке системы подогрева. Именно это стало причиной непригодности поля.
В пресс-службе также добавили, что домашний матч 20-го тура против воронежского «Факела» пройдет на другом стадионе 10 марта.
Ранее спортивный комментатор Василий Уткин оценил шансы «Спартака» в матче с «Зенитом».
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