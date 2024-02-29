«Спартак» назвал причину непригодности поля на домашнем стадионе

В пресс-службе московского футбольного клуба «Спартак» объяснили причину непригодности поля на домашнем стадионе. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Согласно сообщению пресс-службы, этой зимой газон на поле прошел реновацию и еще в начале февраля находился в идеальном состоянии. Однако после на столицу обрушились рекордные осадки, которые привели к аварийной остановке системы подогрева. Именно это стало причиной непригодности поля.