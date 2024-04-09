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Слуцкий установил рекорд в Китае

Футбольный клуб под руководством бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» установил личный рекорд во время чемпионата Китая. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

Слуцкий установил рекорд в Китае
© globallookpress.com

Отмечается, что футбольный клуб выиграл пять матчей подряд, а также показал лучший старт за всю историю существования клуба. Рекорд был установлен после матча пятого тура чемпионата, в котором «Шанхай Шэньхуа» обыграл «Ухань Фри Таунс» со счетом 4:1. Эта победа стала уже пятой в череде успехов клуба — «Шанхай Шэньхуа» одержал первенство уже в пяти турах с начала соревнований.

В данный момент клуб Слуцкого находится на первой строчке таблицы чемпионата — в активе команды 15 очков.

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