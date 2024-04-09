Слуцкий установил рекорд в Китае

Футбольный клуб под руководством бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого «Шанхай Шэньхуа» установил личный рекорд во время чемпионата Китая. Об этом сообщает РИА «Новости. Спорт».

Отмечается, что футбольный клуб выиграл пять матчей подряд, а также показал лучший старт за всю историю существования клуба. Рекорд был установлен после матча пятого тура чемпионата, в котором «Шанхай Шэньхуа» обыграл «Ухань Фри Таунс» со счетом 4:1. Эта победа стала уже пятой в череде успехов клуба — «Шанхай Шэньхуа» одержал первенство уже в пяти турах с начала соревнований.

В данный момент клуб Слуцкого находится на первой строчке таблицы чемпионата — в активе команды 15 очков.

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