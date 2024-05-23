Forbes назвал самый дорогой футбольный клуб в мире

Журнал Forbes опубликовал список самых дорогих футбольных клубов мира.

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Согласно данным журнала, самым дорогим клубом стал мадридский «Реал» — его стоимость оценили в 6,6 миллиардов долларов. При этом «Реал» занимает первую строчку рейтинга уже третий год подряд.

На втором месте в списке самых дорогих клубов расположился «Манчестер Юнайтед». Его стоимость оценивается в 6,55 миллиардов долларов, к тому же клуб занимает эту позицию второй год подряд. Закрывает тройку лидеров «Барселона» — ее стоимость 5,6 миллиардов долларов, и клуб также сохранил свою позицию с прошлого года.

Отмечается, что в десятку самых дорогих клубов также вошли «Ливерпуль», «Манчестер Сити», немецкая «Бавария», французский ПСЖ, «Тоттенхэм», «Челси» и «Арсенал». Подавляющее большинство клубов тоже сохранили свои места с прошлого года — кроме «Тоттенхэма», который сместил «Челси» с восьмого места.

Ранее бывший президент «Барселоны» раскритиковал Хави за слова о будущем клуба.