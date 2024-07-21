Опубликован топ-5 лучших полузащитников в истории АПЛ от Give me Sport
Известное издание Give me Sport составило рейтинг лучших полузащитников в истории английской Премьер-лиги с момента её основания в 1992 году.
Вот по таким критериям журналисты определяли лучших из лучших:
Ассисты;
Трофеи;
Ожидание;
Качество команд, которые они представляли;
Долголетие.
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В итоге пятёрка лучших полузащитников в истории АПЛ по версии Give me Sport получилась такой:
Пол Скоулз – 499 матчей, 11 трофеев в АПЛ;
Стивен Джеррард – 504 матча, 0 трофеев;
Фрэнк Лэмпард – 609 матчей, 3 трофея;
Райан Гиггз – 632 матча, 13 трофеев;
Кевин Де Брюйне – 260 матчей, 6 трофеев.