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Стал известен соперник России в 1/4 финала на ОИ
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Стал известен соперник сборной России по хоккею в четвертьфинале ОИ-2018 

RT на русском 20 февраля 2018
Завершился матч 1/8 финала хоккейного турнира Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане между сборными Словении и Норвегии. Победу в матче праздновала норвежцы. Они переиграли словенцев в овертайме со счётом 2:1.
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У словенцев отличился Ян Урбас (7-я минута). Норвежцы ответили голом Томми Кристиансена (44-я минута).
Решающую шайбу в матче забросил Александер Бонсаксен (64-я минута).
Таким образом, определился соперник сборной России по четвертьфиналу. Матч Россия — Норвегия состоится 21 февраля. Начало — в 10:40 мск.
Ранее известный в прошлом российский нападающий Сергей Гомоляко выразил мнение, что сборная России должна выиграть четвертьфинальный матч хоккейного турнира зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане независимо от того, кто станет соперником команды Олега Знарка.
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