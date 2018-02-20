Стал известен соперник России в 1/4 финала на ОИ

Стал известен соперник сборной России по хоккею в четвертьфинале ОИ-2018

Завершился матч 1/8 финала хоккейного турнира Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане между сборными Словении и Норвегии. Победу в матче праздновала норвежцы. Они переиграли словенцев в овертайме со счётом 2:1.

Решающую шайбу в матче забросил Александер Бонсаксен (64-я минута).

Таким образом, определился соперник сборной России по четвертьфиналу. Матч Россия — Норвегия состоится 21 февраля. Начало — в 10:40 мск.