Россия — Финляндия. После первого периода на табло нули

В столице Словакии стартовал полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею, в котором встречаются сборные России и Финляндии. Россияне считаются фаворитами, но команда Суоми всегда была неудобным соперником для наших хоккеистов. После первого периода — 0:0.