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Россия — Финляндия. После первого периода на табло нули 

Вести.Ru + ещё 8 1 час назад
В столице Словакии стартовал полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею, в котором встречаются сборные России и Финляндии. Россияне считаются фаворитами, но команда Суоми всегда была неудобным соперником для наших хоккеистов. После первого периода — 0:0.
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Самый драматичный момент в первые 20 минут возник в конце их первой трети, когда у сборной России последовательно были удалены Александр Овечкин и Никита Кучеров, после чего финны имели численное преимущество. Но наши выстояли. Впрочем, забитых голов зрители в первом тайме не увидели. Счет бросков — 9:7 в пользу финнов.
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