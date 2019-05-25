В столице Словакии стартовал полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею, в котором встречаются сборные России и Финляндии. Россияне считаются фаворитами, но команда Суоми всегда была неудобным соперником для наших хоккеистов. После первого периода — 0:0.
Самый драматичный момент в первые 20 минут возник в конце их первой трети, когда у сборной России последовательно были удалены Александр Овечкин и Никита Кучеров, после чего финны имели численное преимущество. Но наши выстояли. Впрочем, забитых голов зрители в первом тайме не увидели. Счет бросков — 9:7 в пользу финнов.