В смерти молодого хоккеиста не нашли виновных

10 июля во время межсезонья в мире отечественного хоккея произошла трагедия: в возрасте 23 лет скончался российский нападающий клуба Высшей хоккейной лиги «Южный Урал» Павел Крутий. Инцидент вызвал много вопросов со стороны общественности и чиновников, ведь умер спортсмен во время тренировки. В клубе сразу же обозначили официальную версию произошедшего. Согласно ей, команда после прохождения медицинского обследования вышла на утреннюю так называемую ознакомительную пробежку. Во время занятий Крутию неожиданно стало плохо, и ему сразу же вызвали скорую. По пути в больницу молодой хоккеист впал в кому, а, прибыв в реанимацию, скончался. При этом в «Южном Урале» подчеркнули, что ранее спортсмен, перешедший в команду из Орска месяцем ранее, на здоровье не жаловался, а его показатели по итогам медосмотра вопросов не вызвали.

«Павел был здоров по всем показателям. У него был полный допуск до тренировочного процесса и игр. Тем более, он же не с Луны свалился, до этого парень играл в «Сарыарке», — комментировал произошедшее генеральный директор «Южного Урала» Олег Пивунов

В СМИ попали некоторые подробности произошедшего, которые поставили под сомнение правильность действий врачей «Южного Урала». По информации журналиста «Спорт-Экспресс» Алексея Шевченко, хоккеисты находились в тяжелых условиях, ведь тренировка проходила в полдень под палящим солнцем и в 35-градусную жару. Причем у спортсменов была не «ознакомительная пробежка», а полноценный кросс на 10 километров. Как утверждает источник, почувствовавшему недомогание хоккеисту не могли толком оказать помощь в течение 30 минут, пока ожидали прибытия скорой помощи. В этот временной отрезок клубный врач пытался привести пострадавшего в сознание «с помощью нашатыря, обливания водой и пощечин». Что касается итогов медосмотра, то его Крутий накануне не проходил.

По факту инцидента президиум ВХЛ обратился в дисциплинарный орган Федерации хоккея России с просьбой возбудить дело и рассмотреть все обстоятельства смерти хоккеиста. К расследованию присоединился следственный отдел СК РФ по городу Орску. Спустя три месяца, 13 октября, стало известно, что уголовного дела в отношении должностных лиц «Южного Урала» возбуждено не будет — состава преступления в их действиях не зафиксировали.

В отчете указывается, что руководство Федерации хоккея России и ВХЛ подробно опросило клубный персонал орской команды, а следователи осмотрели место происшествия. По итогам расследования дисциплинарный комитет ФХР принял решение оштрафовать генерального директора «Южного Урала» Олега Пивунова на 500 тыс. рублей и запретить ему заниматься связанной с хоккеем деятельностью сроком на один год условно. Условное годичное отстранение также последовало в отношение главного тренера команды Евгения Зиновьева

Единственным человеком, который понес наказание не условно, оказался клубный врач Дмитрий Лебедев . Ему запрещено выполнять функции врача хоккейного клуба в течение года. На этом все.

«Совершение в течение испытательного срока нарушения, за которое применена санкция, влечет отмену условного исполнения санкции и ее последующую реализацию», — уточняется в отчете.

Мать погибшего хоккеиста Людмила Крутий с итогами расследования не согласилась. Несмотря на то что клуб выплатил ей компенсацию в размере 200% от суммы заработной платы форварда за сезон, родственница покойного намерена добиться продолжения дела и обратиться лично к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину . Жалоба в прокуратуру уже подана.

«Я хотела бы сказать, что дело не закрыто точно, я намерена идти дальше. С отказом Следственного комитета Орска и их «проверкой» категорически не согласна. Дело не закрыто, вернее будет сказать, что все еще и не начиналось»,