Рижское «Динамо» сообщило о выходе из КХЛ

Хоккейный клуб «Динамо» (Рига) покидает состав участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Решение принято в связи с конфликтом на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный сайт латвийского клуба.
«Решение "Динамо" покинуть КХЛ является выражением позиции руководства клуба. Учитывая международную обстановку, мы не видим никакой возможности сотрудничать с КХЛ», - говорится в заявлении «Динамо».
ТАСС напоминает, что клуб был основан в 2008 году, с сезона-2008/09 выступал в КХЛ. Лучшим результатом рижан является выход в 1/4 финала Кубка Гагарина.
Ранее сообщалось, что шведский футбольный союз (ШФС), вслед за польским, сообщил об отказе от проведения возможного стыкового матча с российской командой за право выйти на чемпионат мира 2022 года.
Правление союза также направило обращение в ФИФА с требованием отмены всех мартовских стыковых матчей, в которых должна была играть российская команда.