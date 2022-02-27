Рижское «Динамо» сообщило о выходе из КХЛ

Хоккейный клуб «Динамо» (Рига) покидает состав участников Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Решение принято в связи с конфликтом на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный сайт латвийского клуба.

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«Решение "Динамо" покинуть КХЛ является выражением позиции руководства клуба. Учитывая международную обстановку, мы не видим никакой возможности сотрудничать с КХЛ», - говорится в заявлении «Динамо».

ТАСС напоминает, что клуб был основан в 2008 году, с сезона-2008/09 выступал в КХЛ. Лучшим результатом рижан является выход в 1/4 финала Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что шведский футбольный союз (ШФС), вслед за польским, сообщил об отказе от проведения возможного стыкового матча с российской командой за право выйти на чемпионат мира 2022 года.