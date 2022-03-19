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1 час назад

Овечкин установил очередной рекорд в НХЛ

Илья Родин

Российский хоккеист Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролиной». В результате он набрал 1395 очков и установил новый рекорд среди левых крайних нападающих (вингеров). Об этом пишет издание Sports.ru.

Овечкин установил еще один рекорд в НХЛ
Фото: TwitterTwitter

Издание отмечает, что Овечкину наконец-то удалось превзойти достижение знаменитого Люка Робитайла, который набрал 1394 очка за 1431 матч. Российский спортсмен забил 769 шайб, сделал 626 передач за 1258 игр.

Овечкин стал новым рекордсменом в истории НХЛ среди вингеров. В списке бомбардиров он поднялся на 22 место.

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Следующий значимый рекорд для него - 801 забитая шайба. Это достижение принадлежит в настоящее время легендарному хоккеисту Горди Хоу, отмечает «Чемпионат».

Александр Овечкин сообщал ранее, что мечтает занять первое место среди всех европейских игроков, когда либо выступавших в НХЛ.

Хоккей,Александр Овечкин,
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