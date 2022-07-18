Хоккеист Иван Федотов обжаловал призыв в армию

Экс-вратарь хоккейного ЦСКА Иван Федотов через своих представителей подал иск в Всеволожский городской суд Ленинградской области. В своем заявлении он попросил отменить решение военкомата о призыве в армию. Об этом пишет РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Адвокат спортсмена Алексей Пономарев пояснил, что расположенный по месту прописки Федотова суд «зарегистрировал материалы».

Юрист отметил, что в настоящее время у него нет информации, когда судьи рассмотрят дело. Он надеется, что сведения появятся в течение недели, сообщает «Газета.Ru».

Пономарев уточнил, что если решение о призыве на военную службу его подопечного будет признано незаконным, то спортсмен «вернется назад [в Санкт-Петербург], вне зависимости от того, проходит ли он уже службу или нет».