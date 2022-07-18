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1 час назад

Хоккеист Иван Федотов обжаловал призыв в армию

Елена Прошина

Экс-вратарь хоккейного ЦСКА Иван Федотов через своих представителей подал иск в Всеволожский городской суд Ленинградской области. В своем заявлении он попросил отменить решение военкомата о призыве в армию. Об этом пишет РИА «Новости».

Хоккеист Иван Федотов обжаловал призыв в армию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Адвокат спортсмена Алексей Пономарев пояснил, что расположенный по месту прописки Федотова суд «зарегистрировал материалы».

Юрист отметил, что в настоящее время у него нет информации, когда судьи рассмотрят дело. Он надеется, что сведения появятся в течение недели, сообщает «Газета.Ru».

Пономарев уточнил, что если решение о призыве на военную службу его подопечного будет признано незаконным, то спортсмен «вернется назад [в Санкт-Петербург], вне зависимости от того, проходит ли он уже службу или нет».

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев сообщил ранее, что ситуация с российскими хоккеистами Кириллом Капризовым и Иваном Федотовым является «чудовищной». Он посоветовал им в дальнейшем крайне внимательно относиться к организационным вопросам.

Хоккей,Иван Федотов,Алексей Пономарев,Дмитрий Губерниев,
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