Тело экс-хоккеиста Лифанова обнаружили в луже крови в квартире

Тело бывшего хоккеиста Александра Лифанова обнаружили в луже крови в его московской квартире. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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В правоохранительные органы обратился сосед спортсмена по квартире в Шенкурском проезде. Он состоял с ним в дружеских отношениях, экс-хоккеист часто оставлял ему ключи от жилья.

Сосед рассказал полиции, что из квартиры Лифанова три часа доносился звук льющейся воды. Он вошел в помещение, увидел тело хоккеиста в луже крови на кухне. Прибывшие по вызову медки констатировали смерть.

В период своей спортивной карьеры Лифанов получил травму, а последние пять лет числился на учете в психоневрологическом диспансере.

Полиция пока не установила причину смерти экс-хоккеиста.