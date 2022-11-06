Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+20° в 
USD 62.10EUR 60.61
Войти в почту
40 минут назад

Тело экс-хоккеиста Лифанова обнаружили в луже крови в квартире

Елена Прошина

Тело бывшего хоккеиста Александра Лифанова обнаружили в луже крови в его московской квартире. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Тело экс-хоккеиста Лифанова обнаружили в луже крови в квартире
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В правоохранительные органы обратился сосед спортсмена по квартире в Шенкурском проезде. Он состоял с ним в дружеских отношениях, экс-хоккеист часто оставлял ему ключи от жилья.

Сосед рассказал полиции, что из квартиры Лифанова три часа доносился звук льющейся воды. Он вошел в помещение, увидел тело хоккеиста в луже крови на кухне. Прибывшие по вызову медки констатировали смерть.

В период своей спортивной карьеры Лифанов получил травму, а последние пять лет числился на учете в психоневрологическом диспансере.

Полиция пока не установила причину смерти экс-хоккеиста.

Ранее сообщалось, что чешский лыжник пропал без вести в Малайзии.

Хоккей,Александр Лифанов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители