Борис Миронов покинул пост главного тренера ХК «Спартак»

Пресс-служба московского клуба Фонбет – Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» сообщает, что главный тренер команды Борис Миронов покидает свой пост. Об этом пишет ТАСС.

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Помимо Миронова, свой пост покинул и ассистент главного тренера Егор Башкатов. В данный момент «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. На его счету 27 очков за 29 прошедших игр. Во всех шести последних матчах регулярного чемпионата клуб потерпел только поражения.

Отставка Миронова с поста главного тренера стала третьей за этот сезон КХЛ. До этого пост главного тренера омского «Авангарда» покинул Дмитрий Рябыкин, а хоккейный клуб «Сочи» прекратил сотрудничество с Андреем Назаровым.

50-летний Борис Миронов занял место главного тренера в прошлом году. Он помог команде красно-белых выйти в полуфинал плей-офф в Западной конференции.