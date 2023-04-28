Представитель департамента полиции Сиэтла Джудинна Гулпан заявила, что уголовное расследование по инциденту с пьяной девушкой, которую нашли в номере российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, не ведётся, сообщает The Denver Post.

Лейтенант полицейского управления Денвера, который был одним из двух офицеров, находившихся с командой, сообщил полиции Сиэтла, что согласно отчёту об инциденте не поступало сообщений о каких-либо криминальных действиях.

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Полицейское управление Сиэтла выпустило отчет по поводу ситуации с форвардом «Колорадо» Валерием Ничушкиным.

Российский нападающий пропустил 3 матча серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (2-3).

Было сказано, что это связано с «личными причинами». При этом инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли сообщил, что имел место некий инцидент, связанный с алкоголем.

Полиция Сиэтла сообщила, что наряд был вызван в отель, где располагался «Колорадо», за несколько часов до третьего матча серии. Имя Ничушкина фигурирует в сообщении о происшествии.

В отчете говорится, что женщина по имени Ирина была обнаружена сотрудниками клуба, когда они отправились на поиски Ничушкина. Она находилась в гостиничном номере игрока в состоянии сильного алкогольного опьянения. Врач команды Брэдли Чангстром решил, что она слишком пьяна, чтобы покинуть отель самостоятельно, и позвонил 911.

Согласо отчету, Чангстром сказал, что Ирина ударила его, но он не захотел выдвигать обвинение. Он также сообщил полиции, что не имеет никакой информации о каких-либо связях между девушкой и игроком.

Ирина сообщила полиции, что она из России, но родилась на Украине. Она сказала, что ей не следовало приезжать в США, и что кто-то, кого она назвала «плохим человеком», забрал ее паспорт.

В итоге ее задержали за то, что она представляла опасность для окружающих из-за своего опьянения. По данным полиции, в прошлом женщина не была замешана в каких-либо криминальных происшествиях в штате Вашингтон.

Куда отправился Ничушкин после этого инцидента, по-прежнему неясно. В нескольких сообщениях говорится, что он покинул гостиницу в сопровождении сотрудников службы безопасности клуба.

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар заявил, что у него нет информации о том, сыграет ли в текущем розыгрыше Кубка Стэнли российский нападающий клуба Валерий Ничушкин.

«Будет ли Ничушкин вообще играть в плей-офф? Я не знаю», — приводит слова Беднара журналист Адриан Датер в своём «твиттере».

Форвард хоккейного клуба «Колорадо» Микко Рантанен высказался об уходе Валерия Ничушкина из команды.

Zuma/TACC

«Это огромная потеря. Он — большой игрок из нашего топ-6. Сейчас все ребята должны сделать шаг вперёд. Нелегко терять такого парня. Но такова жизнь, и случаются вещи и похуже. Нам его точно не хватает», — заявил Микко.

Стоит напомнить, что Валерий покинул расположение клуба по «личным причинам».

Бывший нападающий питерского СКА Игорь Бахмутов высказался по поводу ситуации вокруг российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.

«Честно, я когда прочитал новости, не сразу поверил. Ничушкин опытный спортсмен, он знает, как себя надо вести. Очень странная ситуация, ещё и в разгар плей-офф. В такие моменты надо учитывать интересы команды» - приводит слова Бахмутова Legalbet.