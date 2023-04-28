В полиции Сиэтла отреагировали на скандал вокруг хоккеиста Ничушкина
Представитель департамента полиции Сиэтла Джудинна Гулпан заявила, что уголовное расследование по инциденту с пьяной девушкой, которую нашли в номере российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина, не ведётся, сообщает The Denver Post.
Лейтенант полицейского управления Денвера, который был одним из двух офицеров, находившихся с командой, сообщил полиции Сиэтла, что согласно отчёту об инциденте не поступало сообщений о каких-либо криминальных действиях.
В номере Ничушкина в отеле в Сиэтле была пьяная девушка из России – родом из Украины. Врач «Колорадо» позвонил 911, она его ударила (Denver Sports)
Полицейское управление Сиэтла выпустило отчет по поводу ситуации с форвардом «Колорадо» Валерием Ничушкиным.
Российский нападающий пропустил 3 матча серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла» (2-3).
Было сказано, что это связано с «личными причинами». При этом инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли сообщил, что имел место некий инцидент, связанный с алкоголем.
Полиция Сиэтла сообщила, что наряд был вызван в отель, где располагался «Колорадо», за несколько часов до третьего матча серии. Имя Ничушкина фигурирует в сообщении о происшествии.
В отчете говорится, что женщина по имени Ирина была обнаружена сотрудниками клуба, когда они отправились на поиски Ничушкина. Она находилась в гостиничном номере игрока в состоянии сильного алкогольного опьянения. Врач команды Брэдли Чангстром решил, что она слишком пьяна, чтобы покинуть отель самостоятельно, и позвонил 911.
Согласо отчету, Чангстром сказал, что Ирина ударила его, но он не захотел выдвигать обвинение. Он также сообщил полиции, что не имеет никакой информации о каких-либо связях между девушкой и игроком.
Ирина сообщила полиции, что она из России, но родилась на Украине. Она сказала, что ей не следовало приезжать в США, и что кто-то, кого она назвала «плохим человеком», забрал ее паспорт.
В итоге ее задержали за то, что она представляла опасность для окружающих из-за своего опьянения. По данным полиции, в прошлом женщина не была замешана в каких-либо криминальных происшествиях в штате Вашингтон.
Куда отправился Ничушкин после этого инцидента, по-прежнему неясно. В нескольких сообщениях говорится, что он покинул гостиницу в сопровождении сотрудников службы безопасности клуба.
Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар заявил, что у него нет информации о том, сыграет ли в текущем розыгрыше Кубка Стэнли российский нападающий клуба Валерий Ничушкин.
«Будет ли Ничушкин вообще играть в плей-офф? Я не знаю», — приводит слова Беднара журналист Адриан Датер в своём «твиттере».
Форвард хоккейного клуба «Колорадо» Микко Рантанен высказался об уходе Валерия Ничушкина из команды.
«Это огромная потеря. Он — большой игрок из нашего топ-6. Сейчас все ребята должны сделать шаг вперёд. Нелегко терять такого парня. Но такова жизнь, и случаются вещи и похуже. Нам его точно не хватает», — заявил Микко.
Стоит напомнить, что Валерий покинул расположение клуба по «личным причинам».
Бывший нападающий питерского СКА Игорь Бахмутов высказался по поводу ситуации вокруг российского нападающего «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.
«Честно, я когда прочитал новости, не сразу поверил. Ничушкин опытный спортсмен, он знает, как себя надо вести. Очень странная ситуация, ещё и в разгар плей-офф. В такие моменты надо учитывать интересы команды» - приводит слова Бахмутова Legalbet.
Также Бахмутов отметил, что давно не случалось подобных громких и резонансных событий. Он сказал, что этот инцидент не повлияет на его карьеру.