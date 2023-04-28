Агент Ничушкина опроверг слухи о пьяной девушке в номере россиянина

Хоккеист «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин не имеет отношения к инциденту с пьяной девушкой, которую нашли в его номере в отеле в Сиэтле, он отсутствует по личным причинам. Об этом «РИА Новости» сообщил агент спортсмена Марк Гандлер.

«Валерий отсутствует по личным причинам. Никакого отношения к инциденту, описываемому в СМИ, он не имеет», — приводятся в материале его слова.

Ранее The Denver Post сообщил, что полиция Сиэтла обнаружила в номере Ничушкина в гостинице города пьяную девушку.