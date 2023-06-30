«Негодяйский поступок »: что говорят о задержании российского хоккеиста в Польше
Депутат Дмитрий Свищев отреагировал на задержание российского хоккеиста в Польше.
Спортсмен обвинен в шпионаже, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
«Это вопиющий и абсолютно негодяйский поступок польских властей. По-другому это назвать никак нельзя.
Очевидно, что никакого отношения к шпионским скандалам наш спортсмен не имеет. Это очередная выдумка польских политиков. Потому что в последнее время все, связанное с Россией, у них вызывает панический страх. Русофобские настроения стали в Польше в порядке вещей.
Сейчас они добрались до спортсменов. Я уверен, что наши Министерство спорта и Министерство иностранных дел занимаются тем, чтобы российского хоккеиста отпустили из-под стражи и вернули на родину.
Пусть этот инцидент станет наглядным примером для всего мирового спорта, как во имя политики власти Польши пренебрегают всеми принципами человеческой морали. Потому что я не помню, чтобы когда-нибудь спортсмен имел отношение к шпионскому скандалу.
Надеюсь, после этого все российские и белорусские спортсмены, а также наши туристы несколько раз подумают, прежде чем посещать это государство, которое сегодня нанесло себе серьезный репутационный удар», – заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Свищев.
Агентство внутренней безопасности Польши арестовало в республике гражданина РФ, хоккеиста, обвинив его в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил в пятницу генеральный прокурор страны и министр юстиции Збигнев Зёбро на своей странице в Twitter.
"Схвачен шпион, который прикрывался деятельностью спортсмена. Россиянин играл в [хоккейном] клубе первой лиги. Это уже 14-й задержанный член разрабатываемой нами шпионской сети", - утверждал Зёбро.
Как полагает пресс-служба министра-координатора по делам спецслужб, россиянин "в пользу иностранной разведки выполнял в Польше задания по исследованию критически важной инфраструктуры в нескольких регионах".
По данным следствия, арестованный находился в Польше с октября 2021 года. Прокурор предъявил ему обвинения в участии в организованной преступной группе и работе на иностранную разведку. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. На данный момент судом принято решение о его аресте на три месяца.
Ранее сообщалось о задержании на территории Польши нескольких граждан России и Белоруссии. Им вменяется шпионаж, в частности мониторинг железнодорожных путей, а также распространение в стране антиправительственной пропаганды и подготовка диверсий.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия выразила Польше решительный протест из-за задержания российского хоккеиста. Об этом сообщает ТАСС.
МИД потребовал от польских властей «исчерпывающих объяснений».
Захарова уточнила, что посольство РФ в Варшаве выясняет обстоятельства задержания. Дипломаты окажут россиянину всю необходимую помощь.
В генпрокуратуре Польши ранее объявили об аресте российского хоккеиста по обвинению в шпионаже. Его имя прокуроры не назвали, уточнив лишь, что он - профессиональный спортсмен клуба первой лиги.
Сообщалось, что хоккеист находится в Польше с октября 2021 года, ему 20 лет.
В генпрокуратуре его заподозрили в «деятельности по выявлению критической инфраструктуры в нескольких воеводствах». Прокуроры утверждают, что он занимался разведкой и получал за нее вознаграждение.
Задержанному предъявили обвинения в участии в организованной преступной группе и действиях против интересов Польши. Максимальное наказание по этим обвинениям - десять лет лишения свободы.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова высказалась по поводу задержания российского хоккеиста в Польше, обвиняемого в шпионаже.
«Ну какой шпионаж в Польше от парня в 20 лет?! Это даже не смешно. Очень странные обвинения, которые были сделаны ради профилактических мер. Это ещё один сигнал от Запада, что приезжать россиянам нельзя. Иначе обвинят в шпионаже, подкинут наркотики или что-то подобное.
Я это расцениваю как очередной сигнал от недружественных стран. Они всячески пытаются демонизировать образ российского спортсмена, чтобы нас ещё очень долго не пускали на Олимпийские игры. Этим парнем займётся наш МИД. Нужно проверить все необходимые факты и обвинения для помощи», – цитирует Журову Sport24.
Двукратный чемпион олимпийских игр Александр Кожевников назвал бредом арест в Польше 20-летнего российского хоккеиста, обвиненного в шпионаже. Максим Сергеев, выступавший в России за школы «Балашихи» и «Спартака», а ныне в Польской хоккейной лиге играющий за «Заглембе» был задержан за «исследование критической военной инфраструктуры».
«Можно только смеяться над этими ублюдками. По-другому не могу их назвать. Что он там мог узнавать? Какого размера клюшки у поляков? Или какие у них трусы с майками? Говорят о каких-то объектах критической инфраструктуры. Так о них и так давно всем известно. Бред какой-то, — приводит слова Кожевникова Vprognoze.ru.
— Польское правительство профашисткое. Это давно всем понятно. А нынешний инцидент – лишний пример того, что российским спортсменам в Польше нечего делать. Польский народ, может, и хороший. Но ведь он избрал это правительство».
Посольство России будет выяснять обстоятельства задержания российского хоккеиста в Польше. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Я уверен, что посольство это всё будет сейчас выяснять, какие-то подробности мы получим», — заявил Песков.
Он отметил, что посольству России в Польше в связи с русофобской позицией Варшавы работать очень сложно.
Юрист Игорь Бушманов сравнил ситуацию с обвиненным в шпионаже в Польше российским хоккеистом и делом американской баскетболистки Бриттни Грайнер. Его слова приводит Sport24.
«Пока точных обвинений никто открыто не говорил. Более того, международными конвенциями предусмотрен доступ дипломатов к задержанному россиянину. В Польше не имеют права не пускать российских представителей к задержанному.
Они имеют право не пуcкать роccийcких юриcтов, поэтому роccийcкое генеральное конcульcтво обратитcя к меcтным, польcким юриcтам за помощью. Думаю, cвой юриcт найдетcя, но будет тяжело быcтро понять маcштаб проиcходящего. На это разбирательcтво уйдет много времени. Cлишком мало информации и cлишком тяжкие обвинения.
Если его признают виновным, то отбывать наказание он будет в Польше. Но можно найти параллели с делом американской баскетболистки Грайнер. С нашим хоккеистом могут сделать что-то подобное, если его признают виновным. Это может быть обмен или что-то подобное.
Но пока он не является дипломатом, политиком или каким-то официальным лицом, поэтому судить будут как обычного приезжего гражданина России», — сказал Бушманов.
О задержании хоккеиста стало известно 30 июня. Об этом в Twitter написал генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро. Позже Telegram-канал Mash сообщил, что спортсмена зовут Максим Сергеев. Он представляет клуб «Заглембе», выступающий в Польской хоккейной лиге. В России он выступал за «Балашиху» и «Спартак».
5 марта 2022 года американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана при прохождении таможенного контроля. Было возбуждено уголовное дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков.
Химкинский суд Подмосковья 4 августа признал Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков и приговорил ее к девяти годам заключения в колонии и штрафу в размере 1 млн руб.
Последние месяцы баскетболистка УГМК провела в одной из колоний Мордовии. В декабре она была обменяна американскими властями на российского бизнесмена Виктора Бута.