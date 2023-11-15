Подозреваемый в убийстве английского хоккеиста ударом конька был отпущен

Задержанный по подозрению в непредумышленном убийстве английского хоккеиста Адама Джонсона был временно отпущен под обязательство явки. Об этом сообщил местный департамент полиции.

«Мужчина, арестованный вчера по подозрению в непредумышленном убийстве в связи со смертью игрока “Ноттингем Пантерз” Адама Джонсона, был освобожден под залог полицией. Наше расследование продолжается, и мы будем предоставлять дальнейшие обновления по мере возможности», — сказано на сайте полиции Саут-Йоркшира.

Напомним, что Джонсон умер 28 октября после случайного удара коньком в шею. Трагедия произошла во время матча Британской элитной лиги из-за столкновения с игроком «Шеффилд Стилерс» Мэттом Петгрейвом — ударившись об Джонсона, Петгрейв случайно попал тому коньком в шею, оставив глубокий порез. Пострадавшему попытались оказать помощь на льду, после чего увезли в больницу, однако спасти жизнь спортсмена не удалось.