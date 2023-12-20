"Чикаго" обыграл "Колорадо" в НХЛ, несмотря на дубль Ничушкина

"Чикаго Блэкхоукс" обыграл "Колорадо Эвеланш" в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча состоялась на стадионе "Юнайтед-центр" и завершилась победой "Чикаго" со счетом 3:2. За "Блэкхоукс" забили Райан Донато, Лукас Райхель и Тайлер Джонсон. Российский хоккеист "Чикаго" Никита Зайцев отдал две результативные передачи.
В составе проигравшей команды дубль оформил российский нападающий Валерий Ничушкин. Хоккеист в текущем сезоне НХЛ провел 28 матчей, отметившись 14 заброшенными шайбами и 13 результативными передачами. В прошлом сезоне россиянин сыграл всего в двух играх плей-офф НХЛ. В клубе объяснили его отсутствие причинами личного характера. Журналисты также писали о том, что с Ничушкиным произошел некий инцидент, связанный с алкоголем.
Вместе с "Колорадо" Ничушкин стал победителем Кубка Стэнли в сезоне-2021/22, в финальной серии "Эвеланш" одолели "Тампу-Бэй Лайтнинг". "Чикаго", идущий на последнем месте в Западной конференции Национальной хоккейной лиги, прервал неудачную серию из четырех матчей. "Эвеланш" потерпели второе поражение в трех последних играх регулярного чемпионата. Команда идет на четвертом месте "Запада".