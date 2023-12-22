Капризов забросил победную шайбу и отдал два ассиста в матче с "Монреалем"

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" принимала на своем льду "Монреаль Канадиенс" и одержала победу со счетом 4:3 в овертайме.

© Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

В первом периоде Мэтт Болди и Марко Росси сделали счет 2:0 в пользу хозяев. В первой заброшенной шайбе одним из ассистентов выступил российский нападающий Кирилл Карпизов. Затем Дэвид Савар и Ник Судзуки сравняли счет в матче. На 49-й минуте Брок Фэйбер реализовал большинство, а Капризов снова выступил в качестве ассистента. Юрай Слафковски восстановил равновесие за четыре минуты до окончания встречи.

В овертайме Капризов отметился заброшенной шайбой и принес своей команде победу. В текущем сезоне НХЛ российский нападающий провел 31 матч, отметившись 11 заброшенными шайбами и 20 результативными передачами.