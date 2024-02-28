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"Каролина" обыграла "Миннесоту" в матче НХЛ. Свечников забросил шайбу

"Каролина" обыграла "Миннесоту" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Каролина" обыграла "Миннесоту" в матче НХЛ
© РИА Новости

В составе победителей шайбы забросили Джордан Стаал (16-я минута), Андрей Свечников (40), Стефан Ноусен (51). У "Миннесоты" отличились Коннор Девар (11), Юнас Бродин (20).

Свечников отличился в 13-й раз в текущем сезоне, на счету российского нападающего "Каролины" также 22 голевые передачи в 38 играх регулярного чемпионата. Вратарь "Каролины" Петр Кочетков отразил 28 бросков из 30 и одержал 16-ю победу в сезоне. Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов не отметился результативными действиями.

"Каролина" занимает второе место в Столичном дивизионе, команда набрала 76 очков в 59 играх. "Миннесота" идет шестой в Центральном дивизионе с 62 очками после 59 встреч. В следующем матче "Каролина" на выезде сыграет с "Коламбусом" 1 марта, "Миннесота" в этот же день проведет гостевой матч против "Нэшвилла".

В других матчах игрового дня "Монреаль" дома со счетом 4:2 обыграл "Аризону", "Нэшвилл" на своем льду был сильнее "Оттавы" (4:1). "Вашингтон" в гостях уступил "Детройту" (3:8), нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился одной голевой передачей. "Вегас" одержал выездную победу над "Торонто" (6:2), одной шайбой в составе победителей отметился нападающий Иван Барбашев, вратарь "Торонто" Илья Самсонов отразил 26 бросков из 31.

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"Тампа" на выезде уступила "Филадельфии" (2:6), российский нападающий гостей Никита Кучеров отметился одной голевой передачей и набрал 103-е очко в сезоне (38 голов + 65 голевых передач). Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 23 броска из 28. "Флорида" дома победила "Баффало" (3:2), вратарь хозяев Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 30. "Сент-Луис" на выезде уступил "Виннипегу" (2:4), форвард гостей Павел Бучневич забросил одну шайбу.

Хоккей
Петр Кочетков
Джордан Стаал
Юнас Бродин
Андрей Свечников
Илья Самсонов
Иван Барбашев
Кирилл Капризов
Роман Ротенберг
Павел Бучневич
Никита Кучеров
Александр Овечкин
Сергей Бобровский
Андрей Василевский
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