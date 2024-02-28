"Каролина" обыграла "Миннесоту" в матче НХЛ

"Каролина" обыграла "Миннесоту" со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Джордан Стаал (16-я минута), Андрей Свечников (40), Стефан Ноусен (51). У "Миннесоты" отличились Коннор Девар (11), Юнас Бродин (20).

Свечников отличился в 13-й раз в текущем сезоне, на счету российского нападающего "Каролины" также 22 голевые передачи в 38 играх регулярного чемпионата. Вратарь "Каролины" Петр Кочетков отразил 28 бросков из 30 и одержал 16-ю победу в сезоне. Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов не отметился результативными действиями.

"Каролина" занимает второе место в Столичном дивизионе, команда набрала 76 очков в 59 играх. "Миннесота" идет шестой в Центральном дивизионе с 62 очками после 59 встреч. В следующем матче "Каролина" на выезде сыграет с "Коламбусом" 1 марта, "Миннесота" в этот же день проведет гостевой матч против "Нэшвилла".

В других матчах игрового дня "Монреаль" дома со счетом 4:2 обыграл "Аризону", "Нэшвилл" на своем льду был сильнее "Оттавы" (4:1). "Вашингтон" в гостях уступил "Детройту" (3:8), нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился одной голевой передачей. "Вегас" одержал выездную победу над "Торонто" (6:2), одной шайбой в составе победителей отметился нападающий Иван Барбашев, вратарь "Торонто" Илья Самсонов отразил 26 бросков из 31.