«Саша играет на команду». Что говорят о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Глеб Чистяков, представитель капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, заявил, что он и игрок не обращают внимание на хейтеров. Его слова передает Sport24.

"Саша отлично проводит эту часть чемпионата, поэтому для нас не стало неожиданностью, что его признали первой звездой недели в НХЛ. Погоня Овечкина за рекордом Гретцки отрицательно влияет на "Вашингтон"? Мы не обращаем внимание на хейтеров. Саша играет на команду, все хорошо", - сказал Чистяков.

24 марта в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" разгромил "Виннипег Джетс" со счетом 3:0. Александр Овечкин записал на свой счет две шайбы. Российский нападающий продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Канадский хоккеист за карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы и возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. Овечкин идет на втором месте, отставая от Гретцки на 46 шайб — на данный момент на счету россиянина 848 шайб.

Бывший тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев рассказал "Газете.ru" о выступлениях капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в текущем сезоне. Специалист отметил, что Овечкин тяжело входит в форму, и это нормально для его возраста.

"Человеку уже 38 лет. А хоккей — игра контактная, есть травмы и различного рода воздействия на организм. Так что то, что он начал сезон не очень убедительно, совершенно естественно", — считает Плющев.

Однако он добавил, что если Овечкин сумеет сохранить форму, то у него все будет хорошо.

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об игре форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в последних матчах НХЛ.

«За счет чего ему удалось вернуться к своей лучшей игре? За счет мастерства. Команда начала понимать его. Да и вообще он отлично выбирает позицию. Мастер с большой буквы», – приводит слова Кожевникова «ВсеПроСпорт».

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором дубля в ворота «Виннипега» (3:0). За последние пять матчей Овечкин забросил восемь шайб. В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 67 матчах, в которых записал в свой актив 26 голов и 32 результативные передачи при среднем коэффициенте полезности «-18».

По прогнозам NHL Network, Александр завершит текущий регулярный чемпионат с 31 голом. После перерыва на Матч звёзд Овечкин значительно увеличил свою результативность. За первые 43 матча сезона россиянин забил лишь восемь голов. Начиная с 27 января россиянин забил 18 голов в 24 матчах. Овечкин сократил отставание в топе лучших снайперов НХЛ от канадца Уэйна Гретцки до 46 шайб.

До конца регулярки «Вашингтону» осталось провести 12 матчей. На данный момент «Кэпиталз» занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции и проходят в плей-офф НХЛ.

Овечкин занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 шайбы).

«Видел, что Саша в последнем матче оформил дубль. Он один из самых лучших наших представителей в НХЛ. Все ждут его рекордов, вся страна следит за его выступлениями. Конечно, очень хочется, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки и стал одним из величайших на планете. Но он уже и так величайший хоккеист. Если даже это не случится, никто его не будет считать менее великим. Тут нет смысла загадывать. Самое главное, чтобы не было травм, чтобы было больше удачи. Если в этом плане все будет в порядке, рекорд, конечно, состоится», – сказал бывший форвард футбольного «Спартака» Александр Прудников.

В последних 24 матчах 38-летний Александр Овечкин забросил 18 шайб. Всего на его счету 26 голов в 67 играх сезона.

«Такую высокую результативность Александр сейчас показывает прежде всего за счет высокого уровня мастерства, который он демонстрирует на протяжении всей спортивной карьеры. И, конечно, на данный момент он ведет за собой «Вашингтон» в плей-офф. Желаю, чтобы это и произошло.

Если все пойдет без травм, каких-то других побочных явлений и форс-мажорных обстоятельств в команде и лиге, то, думаю, Александру будет вполне достаточно двух сезонов для того, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

Чемпион мира в составе сборной России Алексей Терещенко считает, что российскому нападающему "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину нужно было время, чтобы начать забивать в этом сезоне. Его слова передает "Спорт-Экспресс".

"Просто нужно было время, все немного затянулось, но сейчас поменялся тренер, Александр провел отдых с семьей. Будем надеяться, что он будет продолжать в том же духе. Думаю, до 30-35 шайб в этом сезоне Александр сократит и в следующем году ему будет легче побить рекорд Гретцки", - сказал Терещенко.

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За последние 5 матчей регулярного чемпионата НХЛ Александр Овечкин забросил столько же шайб (8), сколько за 43 поединка с начала сезона.

В воскресной встрече с «Виннипегом» капитан «Вашингтона» снова подтвердил, что находится в отличной голевой форме, оформив дубль.

Поклонники «Кэпиталз», оставлявшие свои комментарии на сайте RMNB, отметили очередной яркий перфоманс Ови и в целом выдающуюся продуктивность 38-летнего нападающего на решающем отрезке сезона.

NorCaps: – Второй гол в матче с «Виннипегом», ставший для Ови 848-м в НХЛ, был по-настоящему красивым. Такие шайбы сдувшиеся игроки не забрасывают.

Ranko: – Да, в моменте со вторым голом мы словно увидели молодого Овечкина 10 или 15-летней давности.

EmptyCarbs: – В течение этого сезона я жестко проходился по Ови. В первой части он выглядел слабо. Не знаю: ему просто начало больше везти или же он вернул свою игру на прежний уровень? Надеюсь, что второй вариант – правильный. Я с радостью готов признать свою неправоту, чтобы увидеть, как Алекс продолжит показывать такой же хоккей и будет приближаться к тому, чтобы побить рекорд Гретцки.

SURFWEASEL: – Я еще в начале этой результативной серии Ови говорил о том, что у него по-прежнему есть хороший шанс забить 30 голов за сезон. Ну и теперь мне куда проще воспринимать свой прогноз перед началом регулярки, когда я посчитал, что он наколотит 40.

congero: – Думаю, что Ови испытывал проблемы в первой половине сезона из-за нескольких факторов, в том числе смены тренера, нового генменеджера и изменений в звене. Сложно все время быть на высоте – особенно в такой команде, как «Вашингтон».

Shakes: – Мне кажется, его прогресс связан с тем, что семья приехала сюда. В начале сезона они жили не в США, потом Ови приехал в Дубай, после чего они вернулись уже вместе. Не уверен, почему Настя и дети не приехали в Америку осенью.

MoMo: – Есть одна вещь, которую я стараюсь никогда не забывать: как только множество людей начинает подвергать сомнению уровень Ови, он снова и снова доказывает их неправоту. Кстати, в таблице лучших снайперов всех времен ему остается меньше голов до Гретцки, чем то количество, на которое он успел опередить Хоу. С того момента, как он обошел Горди, прошло 15 месяцев – так что это очень даже неплохо.

Adam Zeren: – Готов признать, что в первой части сезона у меня были серьезные опасения относительно перспектив Ови. Теперь радуюсь тому, что могу сказать, что это была лишь чрезмерная реакция с моей стороны. Теперь вопрос состоит лишь в том, когда именно Ови побьет рекорд Гретцки: в конце следующего сезона или в начале 2025/26?

Capsdude: – Когда команда начала сдавать, а несколько ветеранов и не игравших на свои раздутые контракты высокооплачиваемых игроков стали откровенно тянуть ее вниз, вдобавок к чему Ови выглядел совсем слабо, у меня возникли вполне реалистичные опасения относительно того, а не потерял ли Алекс любовь к хоккею. Сомневался, что он доберется до рекорда, и вообще предполагал, что он может закончить карьеру до истечения контракта, чтобы не играть в команде лузеров. Что ж, его последний отрезок из 24 матчей – это заявление о том, что он в порядке, плюс к тому молодые ребята внезапно привнести яркость и энергию. Теперь у меня нет сомнений, что Ови по меньшей мере забьет эти 47 голов, что осталось до рекорда.

j.allan34: – Боже, как же я люблю наблюдать за игрой Ови! Интенсивность, которую он демонстрирует прямо сейчас, можно почувствовать и находясь на трибунах, и даже через экран.

PHXCAPSFAN: – Я тоже рад за Ови. Здорово, что он снова начал забивать свои голы.

Michael Hall: – Еще до начала этого сезона Ови нужно было выдать 3 регулярки с 26 заброшенными шайбами, чтобы добраться до 900. В этом году он уже выполнил эту задачу, а за оставшиеся матчи может сделать так, чтобы в следующие два года ему пришлось забить чуть меньше.

Chiaki: – Весь сезон я молчал, тайно совершая один грех: сомневался в Ови. Кажется, я так и не выучил урок о том, что в нем никогда не нужно сомневаться.

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Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин прокомментировал последние результаты своей команды, которая ведет отчаянную борьбу за выход в плей-офф.