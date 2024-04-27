Александр Овечкин стал шестым россиянином, сыгравшим 150 матчей в плей-офф НХЛ

Завершился третий матч первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играли на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США). Гости одержали победу со счётом 3:1.

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В этом матче принимал участие капитан столичной команды Александр Овечкин. Для 38-летнего форварда матч стал 150-м за карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли. Александр стал шестым россиянином, которому покорилась эта отметка.

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Первое место занимает Сергей Фёдоров (183), на втором располагается нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (177), топ-3 замыкает Сергей Зубов (164). Выше Овечкина также располагается Павел Дацюк (157), а сам Александр сегодня догнал Игоря Ларионова (150).