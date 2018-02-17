Конор Макгрегор выбывает! Рейтинг бойцов ММА за февраль 

Двое россиян находятся в топ-10 своих весовых категорий. Хабиб Нурмагомедов занимает третье место в легком весе, а Александр Волков находится на восьмой строчке в тяжелом.
Как всегда, мы публикуем топ-10 лучших бойцов в каждой весовой категории, а также всех россиян, которые находятся в топ-100.
Рейтинг бойцов считается таким же образом, как и рейтинг ФИФА в футболе. Если побеждаешь сильного оппонента, получаешь больше очков. Побеждаешь слабого — получаешь мало баллов или вообще ничего не начисляется. Если не дерешься на протяжении долгого времени — выбываешь из рейтинга. Так случилось с чемпионом UFC в легком весе Конором Макгрегором. Последний бой он провел в ноябре 2016 года, когда победил техническим нокаутом американца Эдди Альвареса. Руководство UFC приняло решение лишит Макгрегора титула, за который сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
МИРОВОЙ РЕЙТИНГ БОЙЦОВ ММА ФЕВРАЛЬ
Тяжелый вес 1. Стипе Миочич (США, 18 побед, 2 поражения) 2. Фабрисио Вердум (Бразилия, 23-7-1) 3. Фрэнсис Нганноу (Франция, 11-2) 4. Алистар Оверим (Голландия, 43-16) 5. Джуниор дос Сантос (Бразилия, 18-5) 6. Кертис Блейдс (США, 9-1) 7. Марк Хант (Новая Зеландия, 13-11-1) 8. (-1). Александр Волков (Россия, 29-6)
Александр Волков: Вердум силен. Он — фаворит в нашем поединке
9. Деррек Льюис (США, 18-5) 10. Мохаммед Лаваль (США, 21-6)
…11. (+1). Виталий Минаков (Россия, 21-0) 19. (0). Алексей Олейник (Россия, 57-11-1) 23. (0). Мухомад Вахаев (Россия, 6-4-1) 24. (0). Сергей Павлович (Россия, 12-0) 25. (0). Сергей Харитонов (Россия, 27-7) 26. (0). Денис Гольцов (Россия, 20-5) 31. (-1). Салимгерей Расулов (Россия, 16-7) 34. (0). Шамиль Абдурахимов (Россия, 18-5) 38. (-1). Александр Емельяненко (Россия, 25-7) 45. (0). Зелимхан Умиев (Россия, 10-1) 52. (0). Федор Емельяненко (Россия, 36-5) 53. (+1). Михаил Мохнаткин (Россия, 10-2-2) 54. (-1). Евгений Ерохин (Россия, 17-6) 56. (0). Валентин Молдавский (Россия, 6-1) 59. (+2). Евгений Гончаров (Россия, 9-2) 76. (0). Кирилл Сидельников (Россия, 11-5) 84. (+2). Сергей Билостенный (Россия, 5-1)
Полутяжелый вес 1. Даниэль Кормье (США, 20-1) 2. Джонс Джонс (США, 22-1) 3. Райан Бэйдер (США, 24-5) 4. Фил Дэвис (США, 18-4) 5. Александр Густафссон (Швеция, 18-4) 6. Волкан Оздемир (Швейцария, 15-2) 7. Гловер Тейшейра (Бразилия, 27-6) 8. Маурисио Руа (Бразилия, 25-10) 9. Линтон Васселл (Великобритания, 18-6) 10. Овис Сен Прю (США, 22-10)
…13 (+1). Рашид Юсупов (Россия, 9-0) 18. (0). Виктор Немков (Россия, 25-6) 19. (0). Иван Штырков (Россия, 12-0)
Следующий бой Штыркова пройдет в Челябинске против Лазарса
21. (0). Гаджимурад Антигулов (Россия, 20-4) 27. (+2). Батраз Агнаев (Россия, 4-0) 28. (0). Магомед Анкалаев (Россия, 9-0) 35. (-3). Шамиль Гамзатов (Россия, 11-0) 36. (+1). Максим Гришин (Россия, 25-7) 44. (+1). Вадим Немков (Россия, 9-2)
Немков досрочно победил Макгири
50. (0). Курбан Омаров (Россия, 10-1) 61. (0). Виталий Бигдаш (Россия, 9-1) 64. (0). Вагаб Вагабов (Россия, 23-1-1) 65. (+1). Заурбек Башаев (Россия, 5-1) 67. (0). Михаил Заяц (Россия, 23-8) 78. (-2). Азамат Мурзаканов (Россия, 7-0) 83. (+1). Максим Футин (Россия, 7-5-0) 84. (-3). Михаил Царев (Россия, 32-7) 99. (NEW). Шамиль Ахмедов (Россия, 6-0)
Средний вес 1. Жорж Сент-Пьер (Канада, 26-2) 2. Роберт Уиттакер (Австралия, 19-4) 3. Йоэль Ромеро (Куба, 13-2) 4. Гегард Мусаси (Армения/Голландия, 43-6-2) 5. Келвин Гастелум (США, 14-3) 6. Люк Рокхолд (США, 16-3) 7. Майкл Биспинг (Великобритания, 30-9) 8. Крис Уайдман (США, 14-3) 9. Роналдо Соуза (Бразилия, 25-5) 10. Андерсон Силва (Бразилия, 34-8)
…19. (-1). Рамазан Эмеев (Россия, 16-3)
Россиянин Эмеев выступит на турнире UFC 224 в Бразилии
28. (-8). Александр Шлеменко (Россия, 56-10) 37. (-2). Альберт Дураев (Россия, 11-3) 39. (-1). Анатолий Токов (Россия, 25-3) 49. (+1). Владимир Минеев (Россия, 10-1) 52. (+1). Артем Фролов (Россия, 10-0) 63. (+1). Омари Ахмедов (Россия, 17-4-1) 65. (+1). Вячеслав Василевский (Россия, 33-6) 67. (+1). Абдулсупиан Алиханов (Россия, 9-2) 76. (NEW). Аюб Гимбатов (Россия, 9-1) 79. (-1). Артур Астахов (Россия, 15-5) 96. (NEW). Хусейн Кушагов (Россия, 7-4) 98. (-3). Ибрагим Чужигаев (Россия, 11-5) 99. (-2). Абдул-Рахман Джанаев (Россия, 9-1)
Полусредний вес 1. Тайрон Вудли (США, 18-3-1) 2. Стивен Томпсон (США, 14-2-1) 3. Рафаэль дос Аньос (Бразилия, 28-9) 4. Колби Ковингтон (США, 13-1) 5. Робби Лаулер (США, 28-12) 6. Демиан Майа (Бразилия, 25-8) 7. Хорхе Масвидаль (США, 32-13) 8. Рори Макдональд (Канада, 20-4) 9. Нейл Мэгни (США, 20-6) 10. Камару Усман (США, 12-1)
…17 (+1) Андрей Корешков (Россия, 20-2)
Корешков — главный претендент на бой против чемпиона Bellator в полусреднем весе Макдональда
26. (+1). Мухамед Берхамов (Россия, 12-0) 47. (+1). Альберт Туменов (Россия, 19-4) 59. (+1). Беслан Исаев (Россия, 37-9)
Альберт Туменов: Я лучший ударник в мире в полусредней весовой категории
60. (+1). Абубакар Нурмагомедов (Россия, 14-1) 63. (-1). Алексей Кунченко (Россия, 17-0) 65. (-2). Абубакар Вагаев (Россия, 16-2) 67. (0). Николай Алексахин (Россия, 20-5) 72. (+2). Сайгид Изагахмаев (Россия, 8-0) 97. (-4). Александр Яковлев (Россия, 23-8-1) 99. (-1). Беслан Ушуков (Россия, 15-3)
Легкий вес 1. Эдди Альварес (США, 29-5) 2. Тони Фергюсон (США, 23-3) 3. (+1). Хабиб Нурмагомедов (Россия, 25-0)
Хабиб Нурмагомедов: Руководство UFC прислало мне контракт на бой за полноценный титул
4. Эдсон Барбоса (Бразилия, 19-5) 5. Дастин Порье (США, 22-5) 6. Кевин Ли (США, 16-3) 7. Патрики Фрейре (Бразилия, 18-8) 8. Джастин Гетжи (США, 18-1) 9. Пол Фелдер (США, 15-3) 10. Энтони Петтис (США, 20-7)
…18. (+1). Рустам Хабилов (Россия, 22-3) 22. (+2). Ахмед Алиев (Россия, 16-4) 28. (+2). Рашид Магомедов (Россия, 20-2) 31. (+1). Майрбек Тайсумов (Россия, 26-5) 32. (+9). Ислам Махачев (Россия, 15-1) 33. (+1). Абдул-Азиз Абдулвахабов (Россия, 15-1) 35. (0). Хусейн Халиев (Россия, 17-1) 36. (+1). Эдуард Вартанян (Россия, 17-4) 50. (+2). Али Багов (Россия, 25-10) 55. (-1). Устармагомед Гаджидаудов (Россия, 10-3) 59. (-3). Марат Гафуров (Россия, 15-1) 68. (0). Магомед Идрисов (Россия, 8-0) 70. (+2). Муса Хаманаев (Россия, 18-5) 76. (+1). Шамиль Завуров (Россия, 34-5-1) 77. (+1). Ислам Мамедов (Россия, 14-1) 83. (+2). Амирхан Адаев (Россия, 13-3) 86. (+2). Венер Галиев (Россия, 32-10) 90. (+1). Абукар Яндиев (Россия, 10-1) 91. (+1). Дамир Исмагулов (Россия, 14-2) 94. (0). Андрей Кошкин (Россия, 16-6) 95. (+1). Александр Сарнавский (Россия, 35-7)
Туменов победил Баррелла, Сарнавский проиграл Никаеву. Результаты турнира ACB 80 96. (+2). Александр Шаблий (Россия, 17-3)
Полулегкий вес 1. Макс Холлоуэй (США, 19-3) 2. Фрэнки Эдгар (США, 22-5-1) 3. Жозе Алдо (Бразилия, 26-4) 4. Брайан Ортега (США, 13-0) 5. Джош Эмметт (США, 13-1) 6. Патрисио Фрейре (Бразилия, 26-4) 7. Даррен Элкинс (США, 24-5) 8. Джереми Стивенс (США, 27-14) 9. Рикардо Ламас (США, 18-6) 10. Пэт Курран (США, 23-7)
… 25. (-1). Забит Магомедшарипов (Россия, 14-1)
Магомедшарипов сразится против Бохняка в андеркарде боя Нурмагомедов — Фергюсон
30. (0). Салман Жамалдаев (Россия, 15-1) 36. (-1). Мурад Мачаев (Россия, 21-2) 46. (-3). Магомедрасул Хасбулаев (Россия, 28-7) 49. (-1). Юсуф Раисов (Россия, 12-1)
Реванш между Балаевым и Раисовым состоится 5 мая в Москве
55. (-2). Хамзат Далгиев (Россия, 10-1) 56. (-2). Марат Балаев (Россия, 8-0) 79. (0). Мухамед Коков (Россия, 12-2) 82. (-2). Мовлид Хайбулаев (Россия, 12-0) 89. (+1). Магомед Юнусилау (Россия, 5-0) 100. (NEW). Ислам Исаев (Россия, 7-2)
Легчайший вес 1. Ти Джей Диллашоу (США, 15-3) 2. Доминик Круз (США, 22-2) 3. Коди Гарбрандт (США, 11-1) 4. Марлон Мораес (Бразилия, 20-5-1) 5. Джимми Ривера (США, 21-1) 6. Даррион Колдвелл (США, 11-1) 7. Джон Линекер (Бразилия, 30-8) 8. Рафаэль Ассунсао (Бразилия, 26-5) 9. Куоджи Хоригучи (Япония, 23-2) 10. Джон Додсон (США, 19-9)
…25. (0). Петр Ян (Россия, 8-1)
Петр Ян подписал контракт с UFC (фото)
31. (+3). Тимур Валиев (Россия, 12-2) 34. (+2). Мовсар Евлоев (Россия, 8-0) 35. (+2). Рустам Керимов (Россия, 10-0) 40. (0). Саид Нурмагомедов (Россия, 11-1) 42. (+1). Магомед Магомедов (Россия, 14-2) 43. (-1). Бекбулат Магомедов (Россия, 19-1) 48. (0). Михаил Малютин (Россия, 35-12) 54. (-1). Абдул-Рахман Дудаев (Россия, 22-4) 55. (-3). Олег Борисов (Россия, 20-2-1) 62. (-4). Хусейн Асхабов (Россия, 14-0) 70. (-1). Гога Шаматава (Россия, 12-4) 92. (-5). Махарбек Каргинов (Россия, 9-0)
Наилегчайший вес 1. Деметриус Джонсон (США, 27-2-1) 2. Генри Седжудо (США, 12-2) 3. Джозеф Бенавидес (США, 25-4) 4. Джусьер да Силва (Бразилия, 21-5) 5. Рэй Борг (США, 11-3) 6. Серхио Петтис (США, 16-3) 7. Брэндон Морено (Мексика, 14-4) 9. Джон Морага (США, 18-6) 10. Дейвесон Фигуейредо (Бразилия, 14-0)
…14. (-1). Аскар Аскаров (Россия, 9-0) 19. (-1). Магомед Бибулатов (Россия, 14-1)
Бибулатов проведет бой в UFC против Сасаки
20. (-1). Юнус Евлоев (Россия, 22-8) 24. (-1). Али Багаутинов (Россия, 16-6) 29. (0). Азамат Кеферов (Россия, 9-0)
Али Багаутинов проведет следующий бой 2 марта в Словакии
30. (0). Тагир Уланбеков (Россия, 7-0) 38. (-1). Расул Альбасханов (Россия, 7-2) 45. (NEW). Магомед Гиназов (Россия, 13-3) 65. (+12). Курбан Гаджиев (Россия, 14-2) 66. (-3). Мурад Зейнулабидов (Россия, 17-2) 67. (-3). Мансур Хатуев (Россия, 7-0) 85. (+1). Вартан Асатрян (Россия, 13-8) 90. (0). Мурад Магомедов (Россия, 7-0)
Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Мужчины
1. Деметриус Джонсон (США) 2. Стипе Миочич (США) 3. Макс Холлоуэй (США) 4. Даниэль Кормье (США) 5. Джон Джонс (США) 6. Тайрон Вудли (США) 7. Ти Джей Диллашоу (США) 8. Жорж Сент-Пьер (Канада) 9. Роберт Уиттакер (Австралия) 10. Стивен Томпсон (США) 11. Рафаэль дос Аньос (Бразилия) 12. Йоэль Ромеро (Куба) 13. Гегард Мусаси (Голландия) 14. Эдди Альварес (США) 15. Тони Фергюсон (США)
Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Женщины
1. Аманда Нуньес (Бразилия) 2. Кристина Жустино (Бразилия) 3. Роуз Намаюнас (США) 4. Джоанна Еджейчик (Польша) 5. Дженнифер Майа (Бразилия) 6. Джессика Андраде (Бразилия) 7. Ливия Рената Соуза (Бразилия) 8. Валентина Шевченко (Перу) 9. Жермейн де Рандамье (Голландия) 10. Аяка Хамасаки (Япония)