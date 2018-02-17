Конор Макгрегор выбывает! Рейтинг бойцов ММА за февраль

Двое россиян находятся в топ-10 своих весовых категорий. Хабиб Нурмагомедов занимает третье место в легком весе, а Александр Волков находится на восьмой строчке в тяжелом.

Как всегда, мы публикуем топ-10 лучших бойцов в каждой весовой категории, а также всех россиян, которые находятся в топ-100.

Рейтинг бойцов считается таким же образом, как и рейтинг ФИФА в футболе. Если побеждаешь сильного оппонента, получаешь больше очков. Побеждаешь слабого — получаешь мало баллов или вообще ничего не начисляется. Если не дерешься на протяжении долгого времени — выбываешь из рейтинга. Так случилось с чемпионом UFC в легком весе Конором Макгрегором . Последний бой он провел в ноябре 2016 года, когда победил техническим нокаутом американца Эдди Альвареса . Руководство UFC приняло решение лишит Макгрегора титула, за который сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон

МИРОВОЙ РЕЙТИНГ БОЙЦОВ ММА ФЕВРАЛЬ

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9. Деррек Льюис (США, 18-5) 10. Мохаммед Лаваль (США, 21-6)

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…19. (-1). Рамазан Эмеев (Россия, 16-3)

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Легкий вес 1. Эдди Альварес (США, 29-5) 2. Тони Фергюсон (США, 23-3) 3. (+1). Хабиб Нурмагомедов (Россия, 25-0)

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55. (-2). Хамзат Далгиев (Россия, 10-1) 56. (-2). Марат Балаев (Россия, 8-0) 79. (0). Мухамед Коков (Россия, 12-2) 82. (-2). Мовлид Хайбулаев (Россия, 12-0) 89. (+1). Магомед Юнусилау (Россия, 5-0) 100. (NEW). Ислам Исаев (Россия, 7-2)

Легчайший вес 1. Ти Джей Диллашоу (США, 15-3) 2. Доминик Круз (США, 22-2) 3. Коди Гарбрандт (США, 11-1) 4. Марлон Мораес (Бразилия, 20-5-1) 5. Джимми Ривера (США, 21-1) 6. Даррион Колдвелл (США, 11-1) 7. Джон Линекер (Бразилия, 30-8) 8. Рафаэль Ассунсао (Бразилия, 26-5) 9. Куоджи Хоригучи (Япония, 23-2) 10. Джон Додсон (США, 19-9)

…25. (0). Петр Ян (Россия, 8-1)

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Наилегчайший вес 1. Деметриус Джонсон (США, 27-2-1) 2. Генри Седжудо (США, 12-2) 3. Джозеф Бенавидес (США, 25-4) 4. Джусьер да Силва (Бразилия, 21-5) 5. Рэй Борг (США, 11-3) 6. Серхио Петтис (США, 16-3) 7. Брэндон Морено (Мексика, 14-4) 9. Джон Морага (США, 18-6) 10. Дейвесон Фигуейредо (Бразилия, 14-0)

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Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Мужчины

1. Деметриус Джонсон (США) 2. Стипе Миочич (США) 3. Макс Холлоуэй (США) 4. Даниэль Кормье (США) 5. Джон Джонс (США) 6. Тайрон Вудли (США) 7. Ти Джей Диллашоу (США) 8. Жорж Сент-Пьер (Канада) 9. Роберт Уиттакер (Австралия) 10. Стивен Томпсон (США) 11. Рафаэль дос Аньос (Бразилия) 12. Йоэль Ромеро (Куба) 13. Гегард Мусаси (Голландия) 14. Эдди Альварес (США) 15. Тони Фергюсон (США)

Рейтинг бойцов вне зависимости от весовых категорий. Женщины