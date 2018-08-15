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Все бои UFC в Москве, 15 сентября, СК Олимпийский.
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Все бои UFC в Москве, 15 сентября, СК Олимпийский. 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Компания Дэны Уайта серьёзно отнеслась к комплектованию нашего первого ивента.
Ровно месяц осталось ждать первого турнира UFC в России. 15 сентября в столице не менее десятка наших лучших бойцов примут самую звёздную компанию иностранных соперников за всю историю проведения ММА-ивентов в России. Кард практически собран и уже можно оценить, насколько действительно большим событием станет первый российский турнир UFC.
Марк Хант — Алексей Олейник
Первоначально UFC Fight Night 136 должен был возглавить поединок Алексея Олейника против Фабрисиу Вердума. Однако бразилец провалил тест на допинг почти сразу, как пошли слухи о его намерении выступить в Москве. На замену экс-чемпиону UFC вышла другая легенда — Марк Хант. Супер Самоанец давно является целью Олейника. Вариант кажется вполне комфортным для Алексея — базовым борцам всегда дают преимущество в противостоянии с ударниками. Правда, россиянин не так давно шутил, что его удушающие приёмы будет непросто провести в бою с Хантом — слишком у Марка широкая и короткая шея. В общем-то, её почти нет. Что ж, пусть это станет дополнительным стимулом для российского хедлайнера UFC Fight Night 136.
Ян Блахович — Никита Крылов
Выходец из Донецка, кажется, воплотил идеальный план карьеры. Когда Крылов только дебютировал в UFC поражением от Соа Палелея в 2013 году, мало кто мог поверить, что боец задержится в элите надолго. И уж тем более не все могли ожидать, что Никита залетит в топ полутяжёлой категории (дебютировал-то он в тяжах). Однако Шахтёр сделал выводы из неудачной премьеры и внёс необходимые изменения в свою спортивную жизнь. После ещё попытки в тяжах, Никита отправился в дивизион до 93 килограмм и набил себе там рекорд 5-2, в какой-то момент собрав серию из четырёх последовательных побед. Затем Крылов, прямо из топ-10 UFC, решил ненадолго съездить в Россию на заработки. Атлет согласовал контракт с компанией Fight Nights, провёл там три успешных поединка, стал чемпионом и вновь решил вернуться в лучшую лигу мира. Там, очевидно, помнят о способностях Крылова. Иначе как можно объяснить, что первым соперником Шахтёра после возвращения стал четвёртый номер Ян Блахович. Поляк не так давно одолел Джимми Мануву и залетел как никогда высоко в своей карьере во всех значимых таблицах полутяжёлого веса.
Рустам Хабилов — Кейджан Джонсон
Канадец отлично знаком с дагестанской школой борьбы и в частности с набором навыков подопечных Адбулманапа Нурмагомедова. Совсем недавно Джонсон «постучал» за 17 секунд до гонга на первый перерыв в схватке с Исламом Махачевым. Россиянин поймал оппонента на рычаг локтя и продолжил движение вверх по рейтингу лёгкого веса, а канадец решил отдать должок товарищу своего обидчика. Правда, Кейджан ведёт себя при этом весьма скромно и даже почтительно.
«Обучение продолжается до тех пор, пока тест не будет сдан. Кейджан против Дагестана 2. Москва, 15 сентября. Рустам Хабилов, спасибо за возможность, мой друг», — написал в своём «инстаграме» Джонсон.
Что касается Тигра Хабилова, то его мы видели в клетке почти год назад, когда Рустам одолел Десмонда Грина. Дагестанский боец, увы, подвержен травмам в последние годы своей карьеры, потому его продвижение в рейтингах то и дело притормаживает. При этом Хабилов остаётся одним из самых уважаемых бойцов второй десятки рейтинга лёгкого веса, хотя способен Рустам, конечно, на большее.
Андрей Орловский — Шамиль Абдурахимов
Практически дерби мы увидим в поединке легендарного белоруса Андрея Орловского с Шамилем Абдурахимовым, представляющим Россию. Ветеран M-1 Абдурахимов ведёт рекорд 3-2 в UFC, при этом он успел подраться с нынешним вторым номером рейтинга Дерриком Льюисом в главном событии турнира UFC Fight Night 102, прошедшего ещё в 2016-м. Бой с нестабильным Орловским — шанс для Шамиля положительно повлиять на свои акции в компании. Вторая подряд победа подвинет россиянина к первой десятке максимально близко. А белорус, в свою очередь, попытается в который раз начать всё с начала после поражения. Последний соперник — Таи Туиваса — по прогнозам экспертов должен был «глушить» Орловского ещё в первом раунде, но в итоге едва забрал решение судей. Значит, Андрей сейчас не в худшей форме и наверняка готов к очередному фейерверку в клетке.
Тиагу Алвес — Алексей Кунченко
Экс-чемпион M-1 в полусреднем весе начинает свой путь в UFC поединком против легенды спорта Тиагу Алвеса. Кунченко не скрывал желания перейти в лучшую лигу мира. Для этого Алексей уже давно обзавёлся всеми необходимыми скиллами и опытом. Ещё до середины этого лета будущее атлета из команды Александра Шлеменко оставалось под вопросом. Говорилось, что Кунченко может присоединиться к лиге PFL. Однако, к счастью, изначальный план Алексея сработал, и теперь российский боец готовится стартовать в UFC боем с бразильской звездой Тиагу Алвесом. На данный момент официальный сайт UFC пока не отображает поединок как официально назначенный, однако по информации «Чемпионата», анонса не придётся ждать долго.
Пётр Ян — неизвестно
Изначально омич должен был провести свой второй поединок под банером UFC против 14-го номера из Бразилии Дугласа да Силвы де Андраде. Однако южноамериканец получил повреждение и выбыл из боя почти сразу после анонса. Теперь Пётр Ян пытается организовать поединок с более именитым соотечественником Андраде — Томасом Алмейдой, когда-то считавшимся восходящей звездой легчайшего веса. Будем надеяться, Ян успеет договориться с 13-м номером категории и получит свой поединок на московском турнире.
Кшиштоф Йотко — Адам Яндиев
Самый странный поединок московского турнира. Дело в том, что Адам Яндиев уже три года не выступал, да и последние его бои, откровенно говоря, не намекали на скорый переход атлета в UFC. Да, Яндиев может похвастаться идеальным рекордом (9-0), но уровень оппозиции бойца из Ингушетии никогда не был топовым. С другой стороны, соперник Кшиштоф Йотко на данный момент переживает тяжёлый период — поляк проиграл три боя подряд и сегодня он — явный кандидат на увольнение. Правда, в соперниках Йотко последнее время были только топы среднего веса — Юрайя Холл, Брэд Таварес и Дэвид Бранч. Так что Кшиштофа можно смело записывать в фавориты предстоящего противостояния.
Омари Ахмедов — Си Би Доллоуэй
Московский поединок станет 10-м в карьере Ахмедова внутри UFC. Его соперник Си Би Доллоуэй в компании и 10 лет. За плечами американского ветерана много значимых побед, а прямо сейчас Доллоуэй ведёт двухматчевую успешную серию. Омари, к слову, вернётся в клетку после ничейного боя против Марвина Виттори, прошедшего в декабре 2017 года.
Мераб Двалишвили — Террион Уэйр
Грузинский боец легчайшего веса возвращается в клетку после двух последовательных поражений. Его соперник Террион Уэйр — после трёх. Причём последний поединок Уэйра закончился поистине спорным судейским решением — в пользу более звёздного оппонента Тома Дюкенуа. Уэйр, очевидно, сделал больше для победы в том упорном поединке, но в дело вмешались судьи, которым, как показалось, очень надо было «подтянуть» подающего большие надежды Дюкенуа.
Майрбек Тайсумов — Десмонд Грин
Наконец вернётся в клетку российский нокаутёр Майрбек Тайсумов, выступающий под австрийским флагом. Известный своим убойным ударом и вечными проблемами с визой Тайсумов постарается записать на счёт шестую подряд победу в бою с Десмондом Грином, знакомым нам по схватке с Рустамом Хабиловым. Тогда Грин проиграл россиянину. Посмотрим, чем закончится для Десмонда новый вызов от атлета из нашей страны.
Магомед Анкалаев — Марчин Прачнио
Бывший резидент лиги WFCA весной этого года стал автором, пожалуй, самого обидного дебюта среди всех российских бойцов, когда-то впервые ступивших в октагон UFC. Магомед Анкалаев уверенно вёл 15-минутный поединок с Пол Крейгом к победе, пока за считанные секунды до конца третьего раунда не решил залезть в гард к шотландцу. Уверенный в своём преимуществе на земле Анкалаев не мог ожидать, что практически поверженный соперник вдруг изловчится накинуть столь плотный треугольник из позиции снизу. Магомед попытался сбросить замок, но не выдержал и постучал ровно за секунду до конца поединка. После такого Анкалаев наверняка планирует реабилитироваться максимально зрелищным и уверенным образом. Так что в его поединке с Марчином Прачнио есть своя интрига.
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