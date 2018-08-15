Все бои UFC в Москве, 15 сентября, СК Олимпийский.

Компания Дэны Уайта серьёзно отнеслась к комплектованию нашего первого ивента.

Ровно месяц осталось ждать первого турнира UFC в России. 15 сентября в столице не менее десятка наших лучших бойцов примут самую звёздную компанию иностранных соперников за всю историю проведения ММА-ивентов в России. Кард практически собран и уже можно оценить, насколько действительно большим событием станет первый российский турнир UFC.

Первоначально UFC Fight Night 136 должен был возглавить поединок Алексея Олейника против Фабрисиу Вердума. Однако бразилец провалил тест на допинг почти сразу, как пошли слухи о его намерении выступить в Москве. На замену экс-чемпиону UFC вышла другая легенда — Марк Хант. Супер Самоанец давно является целью Олейника. Вариант кажется вполне комфортным для Алексея — базовым борцам всегда дают преимущество в противостоянии с ударниками. Правда, россиянин не так давно шутил, что его удушающие приёмы будет непросто провести в бою с Хантом — слишком у Марка широкая и короткая шея. В общем-то, её почти нет. Что ж, пусть это станет дополнительным стимулом для российского хедлайнера UFC Fight Night 136.

Выходец из Донецка, кажется, воплотил идеальный план карьеры. Когда Крылов только дебютировал в UFC поражением от Соа Палелея в 2013 году, мало кто мог поверить, что боец задержится в элите надолго. И уж тем более не все могли ожидать, что Никита залетит в топ полутяжёлой категории (дебютировал-то он в тяжах). Однако Шахтёр сделал выводы из неудачной премьеры и внёс необходимые изменения в свою спортивную жизнь. После ещё попытки в тяжах, Никита отправился в дивизион до 93 килограмм и набил себе там рекорд 5-2, в какой-то момент собрав серию из четырёх последовательных побед. Затем Крылов, прямо из топ-10 UFC, решил ненадолго съездить в Россию на заработки. Атлет согласовал контракт с компанией Fight Nights, провёл там три успешных поединка, стал чемпионом и вновь решил вернуться в лучшую лигу мира. Там, очевидно, помнят о способностях Крылова. Иначе как можно объяснить, что первым соперником Шахтёра после возвращения стал четвёртый номер Ян Блахович. Поляк не так давно одолел Джимми Мануву и залетел как никогда высоко в своей карьере во всех значимых таблицах полутяжёлого веса.

Канадец отлично знаком с дагестанской школой борьбы и в частности с набором навыков подопечных Адбулманапа Нурмагомедова. Совсем недавно Джонсон «постучал» за 17 секунд до гонга на первый перерыв в схватке с Исламом Махачевым . Россиянин поймал оппонента на рычаг локтя и продолжил движение вверх по рейтингу лёгкого веса, а канадец решил отдать должок товарищу своего обидчика. Правда, Кейджан ведёт себя при этом весьма скромно и даже почтительно.

«Обучение продолжается до тех пор, пока тест не будет сдан. Кейджан против Дагестана 2. Москва, 15 сентября. Рустам Хабилов, спасибо за возможность, мой друг», — написал в своём «инстаграме» Джонсон.

Что касается Тигра Хабилова, то его мы видели в клетке почти год назад, когда Рустам одолел Десмонда Грина . Дагестанский боец, увы, подвержен травмам в последние годы своей карьеры, потому его продвижение в рейтингах то и дело притормаживает. При этом Хабилов остаётся одним из самых уважаемых бойцов второй десятки рейтинга лёгкого веса, хотя способен Рустам, конечно, на большее.

Практически дерби мы увидим в поединке легендарного белоруса Андрея Орловского с Шамилем Абдурахимовым, представляющим Россию. Ветеран M-1 Абдурахимов ведёт рекорд 3-2 в UFC, при этом он успел подраться с нынешним вторым номером рейтинга Дерриком Льюисом в главном событии турнира UFC Fight Night 102, прошедшего ещё в 2016-м. Бой с нестабильным Орловским — шанс для Шамиля положительно повлиять на свои акции в компании. Вторая подряд победа подвинет россиянина к первой десятке максимально близко. А белорус, в свою очередь, попытается в который раз начать всё с начала после поражения. Последний соперник — Таи Туиваса — по прогнозам экспертов должен был «глушить» Орловского ещё в первом раунде, но в итоге едва забрал решение судей. Значит, Андрей сейчас не в худшей форме и наверняка готов к очередному фейерверку в клетке.

Экс-чемпион M-1 в полусреднем весе начинает свой путь в UFC поединком против легенды спорта Тиагу Алвеса. Кунченко не скрывал желания перейти в лучшую лигу мира. Для этого Алексей уже давно обзавёлся всеми необходимыми скиллами и опытом. Ещё до середины этого лета будущее атлета из команды Александра Шлеменко оставалось под вопросом. Говорилось, что Кунченко может присоединиться к лиге PFL. Однако, к счастью, изначальный план Алексея сработал, и теперь российский боец готовится стартовать в UFC боем с бразильской звездой Тиагу Алвесом. На данный момент официальный сайт UFC пока не отображает поединок как официально назначенный, однако по информации «Чемпионата», анонса не придётся ждать долго.

Пётр Ян — неизвестно

Изначально омич должен был провести свой второй поединок под банером UFC против 14-го номера из Бразилии Дугласа да Силвы де Андраде. Однако южноамериканец получил повреждение и выбыл из боя почти сразу после анонса. Теперь Пётр Ян пытается организовать поединок с более именитым соотечественником Андраде — Томасом Алмейдой , когда-то считавшимся восходящей звездой легчайшего веса. Будем надеяться, Ян успеет договориться с 13-м номером категории и получит свой поединок на московском турнире.

Самый странный поединок московского турнира. Дело в том, что Адам Яндиев уже три года не выступал, да и последние его бои, откровенно говоря, не намекали на скорый переход атлета в UFC. Да, Яндиев может похвастаться идеальным рекордом (9-0), но уровень оппозиции бойца из Ингушетии никогда не был топовым. С другой стороны, соперник Кшиштоф Йотко на данный момент переживает тяжёлый период — поляк проиграл три боя подряд и сегодня он — явный кандидат на увольнение. Правда, в соперниках Йотко последнее время были только топы среднего веса — Юрайя Холл, Брэд Таварес и Дэвид Бранч. Так что Кшиштофа можно смело записывать в фавориты предстоящего противостояния.

Московский поединок станет 10-м в карьере Ахмедова внутри UFC. Его соперник Си Би Доллоуэй в компании и 10 лет. За плечами американского ветерана много значимых побед, а прямо сейчас Доллоуэй ведёт двухматчевую успешную серию. Омари, к слову, вернётся в клетку после ничейного боя против Марвина Виттори, прошедшего в декабре 2017 года.

Мераб Двалишвили — Террион Уэйр

Грузинский боец легчайшего веса возвращается в клетку после двух последовательных поражений. Его соперник Террион Уэйр — после трёх. Причём последний поединок Уэйра закончился поистине спорным судейским решением — в пользу более звёздного оппонента Тома Дюкенуа. Уэйр, очевидно, сделал больше для победы в том упорном поединке, но в дело вмешались судьи, которым, как показалось, очень надо было «подтянуть» подающего большие надежды Дюкенуа.

Наконец вернётся в клетку российский нокаутёр Майрбек Тайсумов, выступающий под австрийским флагом. Известный своим убойным ударом и вечными проблемами с визой Тайсумов постарается записать на счёт шестую подряд победу в бою с Десмондом Грином, знакомым нам по схватке с Рустамом Хабиловым. Тогда Грин проиграл россиянину. Посмотрим, чем закончится для Десмонда новый вызов от атлета из нашей страны.

Бывший резидент лиги WFCA весной этого года стал автором, пожалуй, самого обидного дебюта среди всех российских бойцов, когда-то впервые ступивших в октагон UFC. Магомед Анкалаев уверенно вёл 15-минутный поединок с Пол Крейгом к победе, пока за считанные секунды до конца третьего раунда не решил залезть в гард к шотландцу. Уверенный в своём преимуществе на земле Анкалаев не мог ожидать, что практически поверженный соперник вдруг изловчится накинуть столь плотный треугольник из позиции снизу. Магомед попытался сбросить замок, но не выдержал и постучал ровно за секунду до конца поединка. После такого Анкалаев наверняка планирует реабилитироваться максимально зрелищным и уверенным образом. Так что в его поединке с Марчином Прачнио есть своя интрига.