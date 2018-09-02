Утвержден состав участников первого турнира UFC в РФ

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) утвердило список участников первого турнира промоушена в России, сообщает "Советский спорт".
В главном бою вечера встретятся тяжеловесы Марк Хант и Алексей Олейник.
Полностью состав бойцов, опубликованный MMA Junkie, выглядит следующим образом:
Основной кард:
Марк Хант — Алексей Олейник;
Тиаго Алвес — Алексей Кунченко.
Предварительный кард:
Омари Ахмедов — Си Би Доллоуэй;
Чжин Су Сун — Петр Ян;
Каджан Джонсон — Рустам Хабилов;
Десмонд Грин — Маирбек Тайсумов;
Магомед Анкалаев — Марчин Прачне;
Рамазан Эмеев — Клаудио Силва;
Мераб Двалишвили — Террион Уэйр.
Турнир UFC Fight Night 136 пройдет 15 сентября в московском спорткомплексе "Олимпийский".
Ранее сообщалось, что чемпион UFC Джон Джонс не исключил возможности проведения боя в России.