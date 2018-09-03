СМИ: соперник российского бойца Эмеева на турнире UFC в Москве получил травму

ТАСС , 3 сентября. Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Клаудио Силва получил травму, его бой с россиянином Рамазаном Эмеевым, который был запланирован на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве, отменен. Об этом сообщает портал MMAFighting.

Сообщается, что бразильский боец получил травму спины. Теперь Эмееву ищут нового соперника.

Эмеев провел 20 боев в ММА и одержал 17 побед при трех поражениях. В UFC он провел два боя и оба выиграл.