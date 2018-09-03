СМИ: соперник российского бойца Эмеева на турнире UFC в Москве получил травму 

ТАСС, 3 сентября. Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Клаудио Силва получил травму, его бой с россиянином Рамазаном Эмеевым, который был запланирован на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве, отменен. Об этом сообщает портал MMAFighting.
Сообщается, что бразильский боец получил травму спины. Теперь Эмееву ищут нового соперника.
Эмеев провел 20 боев в ММА и одержал 17 побед при трех поражениях. В UFC он провел два боя и оба выиграл.
Турнир UFC в Москве пройдет 15 сентября. Главным событием вечера будет поединок двух тяжеловесов россиянина Алексея Олейника и новозеландца Марка Ханта. Также состоятся бои Никита Крылов (Украина) — Ян Блахович (Польша), Андрей Орловский (Белоруссия) — Шамиль Абдурахимов (Россия), Тиаго Алвес (Бразилия) — Алексей Кунченко (Россия), Омари Ахмедов (Россия) — Си Би Доллоуэй (США), Петр Ян (Россия) — Чжин Су Сон (Южная Корея), Рустам Хабилов (Россия) — Кайан Джонсон (Канада), Майрбек Тайсумов (Россия) — Десмонд Грин (США), Мераб Двалишвили (Грузия) — Террио Уэйр (США), Магомед Анкалаев (Россия) — Марчин Прачнио (Польша).