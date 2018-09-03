Ещё
СМИ: соперник российского бойца Эмеева на турнире UFC в Москве получил травму
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: соперник российского бойца Эмеева на турнире UFC в Москве получил травму 

ТАСС + ещё 2 7 часов назад
ТАСС, 3 сентября. Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Клаудио Силва получил травму, его бой с россиянином Рамазаном Эмеевым, который был запланирован на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве, отменен. Об этом сообщает портал MMAFighting.
Сообщается, что бразильский боец получил травму спины. Теперь Эмееву ищут нового соперника.
Эмеев провел 20 боев в ММА и одержал 17 побед при трех поражениях. В UFC он провел два боя и оба выиграл.
Турнир UFC в Москве пройдет 15 сентября. Главным событием вечера будет поединок двух тяжеловесов россиянина Алексея Олейника и новозеландца Марка Ханта. Также состоятся бои Никита Крылов (Украина) — Ян Блахович (Польша), Андрей Орловский (Белоруссия) — Шамиль Абдурахимов (Россия), Тиаго Алвес (Бразилия) — Алексей Кунченко (Россия), Омари Ахмедов (Россия) — Си Би Доллоуэй (США), Петр Ян (Россия) — Чжин Су Сон (Южная Корея), Рустам Хабилов (Россия) — Кайан Джонсон (Канада), Майрбек Тайсумов (Россия) — Десмонд Грин (США), Мераб Двалишвили (Грузия) — Террио Уэйр (США), Магомед Анкалаев (Россия) — Марчин Прачнио (Польша).
ТАСС: последние новости
Россиянин Ахмедов не выступит на турнире UFC в Москве из-за травмы Американский боец Джон Джонс хочет вернуться в UFC уже в этом году Американец Дэвис стал соперником Магомедшарипова на турнире UFC в Далласе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах
Юный голкипер умер после столкновения с соперником
«С такими бедрами она нам не нужна»8
Когда Медведева отомстит Загитовой5
Игнашевич отказался возглавить сборную
Видео
00:40
Промес провёл первую тренировку в «Севилье»
Футбол
00:33
Гол Ибрагимовича засчитали только после видеоповтора
Футбол
01:21
Обляков прокомментировал свой переход в ЦСКА
Футбол
02:11
Весь допинг в Москве? За что чемпион ненавидит Россию
Биатлон
18:56
Попытка унизить Россию? Черчесова оставили на бобах
Футбол
00:45
Федерер нанес величайший удар в истории
Теннис
00:15
Роналду заставили спеть
Футбол
01:01
«От меня ждут результата»: ученица Тутберидзе покорила Австрию
Фигурное катание Статьи
01:01
«Уничтожить себя»: почему Сотникова отказалась выступать
Фигурное катание Статьи
00:36
Жребий брошен: что ждет «Зенит» и «Спартак» в Лиге Европы
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение