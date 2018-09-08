Прямая трансляция UFC 208: Тайрон Вудли — Дэррен Тилл, Магомедшарипов — Дэвис

vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий турнир UFC 208 в Далласе (США), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.

Основной кард

Тайрон Вудли (18-3-1) — Дэррен Тилл (17-0-1) Бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе Прогноз и ставка на этот бой Каролина Ковалькевич (12-2) — Джессика Андраде (18-6)

Джимми Ривера (21-2) — Джон Додсон (20-9)

Абдул-Разак Альхассан (9-1) — Нико Прайс (12-1)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ главных поединков UFC 208 от vRINGe.com Начало трансляции основного карда (9 сентября) — 05:00 (Киев/Москва) и 08:00 (Астана)

Предварительный кард

Татьяна Суарес (6-0) — Карла Эспарса (13-5)

Элджемейн Стерлинг (15-3) — Коди Стэманн (17-1)

Чарльз Бёрд (10-4) — Дэррен Стюарт (8-3)

ССЫЛКИ:

КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 КАНАЛ №3 КАНАЛ №4 КАНАЛ №5 Начало трансляции предварительного карда (9 сентября) — 03:00 (Киев/Москва) и 06:00 (Астана)

Ранний предварительный кард

Ирен Альдана (8-4) — Люси Пудилова (8-2)

ССЫЛКИ:

КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 КАНАЛ №3 КАНАЛ №4 Начало трансляции раннего предварительного карда (9 сентября) — 01:30 (Киев/Москва) и 04:30 (Астана)

Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.

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