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Прямая трансляция UFC 208: Тайрон Вудли — Дэррен Тилл, Магомедшарипов — Дэвис
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Прямая трансляция UFC 208: Тайрон Вудли — Дэррен Тилл, Магомедшарипов — Дэвис 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий турнир UFC 208 в Далласе (США), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.
Основной кард
Тайрон Вудли (18-3-1) — Дэррен Тилл (17-0-1) Бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе Прогноз и ставка на этот бой  Каролина Ковалькевич (12-2) — Джессика Андраде (18-6)
Забит Магомедшарипов (15-1) — Брэндон Дэвис (9-4)
Джимми Ривера (21-2) — Джон Додсон (20-9)
Абдул-Разак Альхассан (9-1) — Нико Прайс (12-1)
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ главных поединков UFC 208 от vRINGe.com  Начало трансляции основного карда (9 сентября) — 05:00 (Киев/Москва) и 08:00 (Астана)
Предварительный кард
Татьяна Суарес (6-0) — Карла Эспарса (13-5)
Элджемейн Стерлинг (15-3) — Коди Стэманн (17-1)
Джофф Нил (9-2) — Фрэнк Камачо (21-6)
Чарльз Бёрд (10-4) — Дэррен Стюарт (8-3)
ССЫЛКИ:
КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 КАНАЛ №3 КАНАЛ №4 КАНАЛ №5  Начало трансляции предварительного карда (9 сентября) — 03:00 (Киев/Москва) и 06:00 (Астана)
Ранний предварительный кард
Диего Санчес (27-11) — Крэйг Уайт (14-8)
Джим Миллер (28-12) — Алекс Уайт (12-4)
Ирен Альдана (8-4) — Люси Пудилова (8-2)
Джарред Брукс (13-2) — Роберто Санчес (8-1)
ССЫЛКИ:
КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 КАНАЛ №3 КАНАЛ №4  Начало трансляции раннего предварительного карда (9 сентября) — 01:30 (Киев/Москва) и 04:30 (Астана)
Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.
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