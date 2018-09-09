Все результаты UFC 228; бонусы у Вудли, Андраде, Алданы и Пудиловой

vRINGe.com предлагает вашему вниманию все результаты и бонусы по итогам турнира UFC 228, который состоялся 8 сентября в Далласе (США). Дополнительное вознаграждение в размере $50 000 долларов каждый получили Тайрон Вудли Джессика Андраде (за «Выступление вечера»), а также Ирен Алдана и Люси Пудилова (за «Бой вечера»).

Все результаты UFC 228:

Тайрон Вудли (18-3-1) — SBM 2 — Дэррен Тилл (17-0-1) видео боя Бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе

Джессика Андраде (18-6) — КО 1 — Каролина Ковалькевич (12-2)

Абдул-Разак Альхассан (9-1) — КО 1 — Нико Прайс (12-1)

Татьяна Суарес (6-0) — ТКО 3 — Карла Эспарса (13-5)

Элджемейн Стерлинг (15-3) — SBM 2 — Коди Стэманн (17-1)

Дэррен Стюарт (8-3) — ТКО 2 — Чарльз Бёрд (10-4)

Ирен Альдана (8-4) — SD 3 — Люси Пудилова (8-2)

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