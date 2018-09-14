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Президент UFC Уайт прилетел в Москву. Завтра — первый в истории организации турнир в России
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Президент UFC Уайт прилетел в Москву. Завтра — первый в истории организации турнир в России 

SPORT24.ru 45 минут назад
Президент UFC Дэна Уайт прилетел в Москву. Об этом сообщает корреспондент Sport24.ru Ярослав Степанов. 15 сентября в «Олимпийском» пройдет первый в истории организации турнир в России.
За 25-летнюю историю турниры UFC проходили на территориях Японии, Канады, Англии, Китая, Германии, Польши, Австралии, Нидерландов, США, Бразилии, Швеции, Сингапура, Филиппин, Мексики, Хорватии, Ирландии, Новой Зеландии, ОАЭ и Пуэрто-Рико.
Разговоры на тему события в России глава организации Дэна Уайт начал еще в 2013 году. Ранее стало известно, что американец Марк Хант оказался гораздо тяжелее россиянина Алексея Олейника — 120,2 кг против 106,5 кг. Помимо Ханта и Олейника в рамках основной карты шоу сразятся Никита Крылов и Ян Блахович, Андрей Орловский и Шамиль Абдурахимов, Алексей Кунченко и Тьяго Алвес. Также Маирбек Тайсумов не вписался в лиит весовой категории перед боем с Десмондом Грином.
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