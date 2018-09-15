UFC Fight Night в Москве: Ян, Анкалаев и Муртазалиев одержали победы 

Сегодня, 15 сентября, в Москве проходит первый в истории турнир UFC в России. В эти минуты ожидается старт боёв в основном карде. В предварительных поединках также было много интересного. Среди них стоит выделить яркую победу Петра Яна над корейцем Джин Чо Суном, которая стала для него второй под эгидой промоушна.
Также отметим первую победу в UFC Магомеда Анкалаева, и успех Халида Муртазалиева в противостоянии с Си Би Доллоуэем. Предварительный кард Мераб Двалишвили — Тирион Уэйр — победа Двалишвили единогласным решением судей Рамадан Эмеев — Стефан Секулич — победа Эмеева единогласным решением судей Джорджан Джонсон — Адам Яндиев — победа Джонсона удушающим приёмом во втором раунде Магомед Анкалаев — Марцин Прачно — победа Анкалаева нокаутом в первом раунде Майрбек Тайсумов — Десмонд Грин — победа Тайсумова единогласным решением судей Рустам Хабилов — Каян Джонсон — победа Хабилова раздельным решением судей Пётр Ян — Джин Чо Сун — победа Яна единогласным решением судей Халид Муртазалиев — Си Би Доллоуэй — победа Муртазалиева техническим нокаутом во втором раунде.