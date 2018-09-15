UFC Fight Night в Москве: Ян, Анкалаев и Муртазалиев одержали победы

Сегодня, 15 сентября, в Москве проходит первый в истории турнир UFC в России. В эти минуты ожидается старт боёв в основном карде. В предварительных поединках также было много интересного. Среди них стоит выделить яркую победу Петра Яна над корейцем Джин Чо Суном, которая стала для него второй под эгидой промоушна.