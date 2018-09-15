Тайсумов бросил вызов Кевину Ли и пригрозил завершить карьеру, если не получит визу США

«Дайте мне Кевина Ли! Давай драться, Кевин Ли. Ты все время плохо говоришь про Россию. Я россиянин, я чеченец. Приходи, давай драться, а не разговаривать!

Что дальше? Я хочу быть чемпионом, поэтому я и в UFC и продолжаю драться. Мне нужен только чемпионский титул. Если я не смогу получить визу, то, наверное, закончу карьеру. Если у меня не будет визы и возможности драться в лучшей организации, то я не захочу выступать где-либо еще. Мне есть чем заняться в России, в Чечне. У меня много проектов, есть идея заниматься с детьми. Я обожаю работать с детьми», — передает слова Тайсумова корреспондент Sport24.ru Ярослав Степанов.