Конор обратился к Хабибу после поражения

Макгрегор хочет провести реванш с Нурмагомедовым

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор намерен провести реванш с обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом Макгрегор написал в своем Twitter.

Бой Макгрегора и Нурмагомедова состоялся в воскресенье и был главным событием турнира UFC 229 в Лас-Вегасе. Российский боец победил соперника удушающим приемом в четвертом раунде. Нурмагомедов провел первую защиту титула чемпиона в легком весе, Макгрегор вышел в октагон впервые с ноября 2016 года.

"Отличный удар, жду реванша", — написал Макгрегор.

Good knock. Looking forward to the rematch. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 7 октября 2018 г.

После завершения поединка в зале произошла массовая потасовка, которую спровоцировал выход за пределы октагона Нурмагомедова. Российский боец вступил в перепалку с членом команды ирландца в ответ на оскорбления, после чего завязалась драка. В результате инцидента трое членов команды Нурмагомедова, атаковавшие ирландца, были арестованы, но Макгрегор не стал заявлять в полицию, в связи с чем они были отпущены. Глава UFC Дэйна Уайт раскритиковал поведение Нурмагомедова после боя и подчеркнул, что организация при определенных условиях может лишить россиянина титула.

Макгрегор является самым известным бойцом в истории UFC, он провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу и потерпев четыре поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. Ирландец был первым в истории бойцом UFC, обладавшим двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой) одновременно.