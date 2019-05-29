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Звезды женского MMA вне ринга 

Рамблер 15 минут назад
Сломанные пальцы, носы, синяки и море крови. На ринге они не уступают в ярости мужчинам. За пределами октагона, девушки-бойцы готовы поспорить со многими красотками моделями. Как выглядят звезды женского UFC и MMA вне ринга.
Пейдж Ванзант — входит в топ-10 бойцов UFC в наилегчайшем весе. В 14 лет девушку изнасиловали одноклассники и обвиняли ее в случившемся.
Яна Куницкая. Выступает в сильнейшей лиге мира UFC, входит в топ 10 лучших девушек бойцов в легчайшей весовой категории.
Роуз Намамаюнас — чемпионка UFC в минимальном весе.
Иоанна Енджейчик в 2015-м стала первой женщиной-чемпионкой UFC из Европы.
Валентина Шевченко — чемпионка UFC в наилегчайшем весе. За 15 лет карьеры Шевченко одержала 16 побед в 19 поединках.
Джессика Андраде — Новая чемпионка UFC в минимальном весе.
Рейчел Остович — считается одной из самых перспективных звезд бойцовской организации.
Мишель Уотерсон — профессиональная карьера в ММА началась в 2007 году. В UFC перешла в 2015-м, завоевав титул чемпионки Invicta FC.
Антонина Шевченко — сестра Валентины Шевченко. Только недавно пришла в бойцовский спорт.
Россиянка Александра Албу, 28-летняя девушка провела три боя и во всех победила.
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MMA , Фото , Валентина Шевченко
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