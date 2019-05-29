Звезды женского MMA вне ринга

Сломанные пальцы, носы, синяки и море крови. На ринге они не уступают в ярости мужчинам. За пределами октагона, девушки-бойцы готовы поспорить со многими красотками моделями. Как выглядят звезды женского UFC и MMA вне ринга.

Пейдж Ванзант — входит в топ-10 бойцов UFC в наилегчайшем весе. В 14 лет девушку изнасиловали одноклассники и обвиняли ее в случившемся.

Яна Куницкая. Выступает в сильнейшей лиге мира UFC, входит в топ 10 лучших девушек бойцов в легчайшей весовой категории.

Роуз Намамаюнас — чемпионка UFC в минимальном весе.

Иоанна Енджейчик в 2015-м стала первой женщиной-чемпионкой UFC из Европы.

Валентина Шевченко — чемпионка UFC в наилегчайшем весе. За 15 лет карьеры Шевченко одержала 16 побед в 19 поединках.

Джессика Андраде — Новая чемпионка UFC в минимальном весе.

Рейчел Остович — считается одной из самых перспективных звезд бойцовской организации.

Мишель Уотерсон — профессиональная карьера в ММА началась в 2007 году. В UFC перешла в 2015-м, завоевав титул чемпионки Invicta FC.

Антонина Шевченко — сестра Валентины Шевченко. Только недавно пришла в бойцовский спорт.

Россиянка Александра Албу, 28-летняя девушка провела три боя и во всех победила.